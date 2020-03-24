النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتوجيه  من "السديس" .. رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "كن حلس بيتك"

تهدف لحث المواطنين على التزام بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أطلقت الرئاسة مبادرة إلكترونية بعنوان (كن حلس بيتك) تهدف إلى حث الناس على التزام بيوتهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى والحاجة الملحة, وعدم إقامة التجمعات بجميع أشكالها.

وتفصيلاً، تعد المبادرة إحدى المبادرات التي أطلقتها الرئاسة مواكبة لجهود الدولة - رعاها الله - لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة قاصدي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة.

وأكد "السديس" أن المكوث في البيوت خلال هذه الفترة يعد واجبًا شرعيًا ودينيًا ووطنيًا، فهو امتثالٌ لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، ويصب في المصلحة العامة ويُسهم في القضاء على فيروس الكورونا، فكلنا مسؤول والدور الآن على المواطن والمقيم لينجحوا هذه الجهود الكبيرة للدولة حماها الله.

يُذكر أن شعار المبادرة التي أطلقها الرئيس العام مقتبس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كونوا أحلاس بيوتكم)، والمقصود بالحلس الكساء وهو كناية على لزوم المنزل.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بتوجيه  من "السديس" .. رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "كن حلس بيتك"
سبق

بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أطلقت الرئاسة مبادرة إلكترونية بعنوان (كن حلس بيتك) تهدف إلى حث الناس على التزام بيوتهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى والحاجة الملحة, وعدم إقامة التجمعات بجميع أشكالها.

وتفصيلاً، تعد المبادرة إحدى المبادرات التي أطلقتها الرئاسة مواكبة لجهود الدولة - رعاها الله - لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة قاصدي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة.

وأكد "السديس" أن المكوث في البيوت خلال هذه الفترة يعد واجبًا شرعيًا ودينيًا ووطنيًا، فهو امتثالٌ لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، ويصب في المصلحة العامة ويُسهم في القضاء على فيروس الكورونا، فكلنا مسؤول والدور الآن على المواطن والمقيم لينجحوا هذه الجهود الكبيرة للدولة حماها الله.

يُذكر أن شعار المبادرة التي أطلقها الرئيس العام مقتبس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كونوا أحلاس بيوتكم)، والمقصود بالحلس الكساء وهو كناية على لزوم المنزل.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:53 PM

بتوجيه  من "السديس" .. رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "كن حلس بيتك"

تهدف لحث المواطنين على التزام بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
3
3,583

بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أطلقت الرئاسة مبادرة إلكترونية بعنوان (كن حلس بيتك) تهدف إلى حث الناس على التزام بيوتهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى والحاجة الملحة, وعدم إقامة التجمعات بجميع أشكالها.

وتفصيلاً، تعد المبادرة إحدى المبادرات التي أطلقتها الرئاسة مواكبة لجهود الدولة - رعاها الله - لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة قاصدي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة.

وأكد "السديس" أن المكوث في البيوت خلال هذه الفترة يعد واجبًا شرعيًا ودينيًا ووطنيًا، فهو امتثالٌ لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، ويصب في المصلحة العامة ويُسهم في القضاء على فيروس الكورونا، فكلنا مسؤول والدور الآن على المواطن والمقيم لينجحوا هذه الجهود الكبيرة للدولة حماها الله.

يُذكر أن شعار المبادرة التي أطلقها الرئيس العام مقتبس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كونوا أحلاس بيوتكم)، والمقصود بالحلس الكساء وهو كناية على لزوم المنزل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,583
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,249
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,059
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,600

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة