إغاثي الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية باليمن ويدشن مشروع كسوة العيد

سلمها لـ420 يتيماً ويتيمة من مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في عدد من المحافظات اليمنية.



ففي محافظة المهرة تم يوم أمس توزيع 1623 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديريتي الغيضة وشحن.



ووزع المركز أمس 2,040 وجبة إفطار جاهزة على النازحين والأسر المحتاجة في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع.



وفي محافظة لحج تم أمس توزيع 1,904 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديريتي تبن والحوطة، كما وزع المركز أمس في محافظة حضرموت الوادي توزيع 888 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديريتي السوم وتريم.



وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرات المملكة وأعمالها الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، من خلال المركز، للتخفيف من معاناة هذا الشعب الحبيب جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.



كما اختتم المركز يوم أمس توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في عدد من المحافظات اليمنية.ففي محافظة حضرموت الصحراء جرى أمس, توزيع 729 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديرية العبر. وبمحافظة مأرب جرى أمس توزيع 1,983 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل.



إلى هذا يواصل المركز توزيع كسوة العيد "كساء فرحتكم فرحتنا" بمديريات الغيضة وقشن وسيحوت في محافظة المهرة باليمن، حيث جرى توزيع 628 كسوة عيد و628 لعبة هدية على الأيتام والنازحين والفقراء وذوي الإعاقة.



ودشن المركز مشروع كسوة العيد في محافظة الجوف اليمنية، حيث عبر وكيل محافظة الجوف يحيى عليان عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه اللفتة الكريمة التي جاءت بوقتها وأسهمت بإدخال الفرحة ورسم البسمة على وجوه الكثير من الأسر الفقيرة والمتضررة بالمحافظة في ظل استمرار حالة النزوح والمعاناة التي يتعرض لها الكثير من اليمنيين.



كما سلم المركز كسوة العيد لـ420 يتيماً ويتيمة من أيتام محافظات مأرب, وصنعاء, والبيضاء, والجوف, والساحل الغربي، وذلك ضمن برنامج "لست وحدك" لحماية أسر الأيتام في اليمن.