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منظمة الصحة العالمية تنفي اتهام "ترامب" لها بالتركيز على الصين

"كلوج": لا نزال في المرحلة الحرجة للوباء وليس من الملائم الآن وقف التمويل

نفى مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، اتهامها بالتركيز على الصين، وقالوا: إن المرحلة الحرجة من وباء كوفيد- 19 ليست الوقت الملائم لوقف التمويل، بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلق مساهمة بلاده في المنظمة.

وقال الدكتور هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في إفادة عبر الإنترنت؛ رداً على سؤال بشأن تصريحات "ترامب": لا نزال في المرحلة الحرجة للوباء. لذلك الوقت ليس ملائماً الآن لوقف التمويل.

ووصف "كلوج" تفشي الفيروس في أوروبا بأنه مقلق للغاية، وحث الحكومات على التفكير بحرص شديد قبل تخفيف الإجراءات للحد من انتشاره.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء: إن منظمة الصحة العالمية فشلت في التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد، واتهم المنظمة بأنها ركزت للغاية على الصين. بحسب "رويترز".

وكتب "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "لقد أخفقت منظمة الصحة العالمية حقاً.. لسبب ما، تحصل على التمويل الأكبر من الولايات المتحدة، ولكن تركز للغاية مع الصين.. سوف نلقي نظرة فاحصة على هذا الأمر".

منظمة الصحة العالمية الصين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

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منظمة الصحة العالمية تنفي اتهام "ترامب" لها بالتركيز على الصين
سبق

نفى مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، اتهامها بالتركيز على الصين، وقالوا: إن المرحلة الحرجة من وباء كوفيد- 19 ليست الوقت الملائم لوقف التمويل، بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلق مساهمة بلاده في المنظمة.

وقال الدكتور هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في إفادة عبر الإنترنت؛ رداً على سؤال بشأن تصريحات "ترامب": لا نزال في المرحلة الحرجة للوباء. لذلك الوقت ليس ملائماً الآن لوقف التمويل.

ووصف "كلوج" تفشي الفيروس في أوروبا بأنه مقلق للغاية، وحث الحكومات على التفكير بحرص شديد قبل تخفيف الإجراءات للحد من انتشاره.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء: إن منظمة الصحة العالمية فشلت في التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد، واتهم المنظمة بأنها ركزت للغاية على الصين. بحسب "رويترز".

وكتب "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "لقد أخفقت منظمة الصحة العالمية حقاً.. لسبب ما، تحصل على التمويل الأكبر من الولايات المتحدة، ولكن تركز للغاية مع الصين.. سوف نلقي نظرة فاحصة على هذا الأمر".

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
07:55 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:22 PM

منظمة الصحة العالمية تنفي اتهام "ترامب" لها بالتركيز على الصين

"كلوج": لا نزال في المرحلة الحرجة للوباء وليس من الملائم الآن وقف التمويل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، اتهامها بالتركيز على الصين، وقالوا: إن المرحلة الحرجة من وباء كوفيد- 19 ليست الوقت الملائم لوقف التمويل، بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلق مساهمة بلاده في المنظمة.

وقال الدكتور هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في إفادة عبر الإنترنت؛ رداً على سؤال بشأن تصريحات "ترامب": لا نزال في المرحلة الحرجة للوباء. لذلك الوقت ليس ملائماً الآن لوقف التمويل.

ووصف "كلوج" تفشي الفيروس في أوروبا بأنه مقلق للغاية، وحث الحكومات على التفكير بحرص شديد قبل تخفيف الإجراءات للحد من انتشاره.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء: إن منظمة الصحة العالمية فشلت في التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد، واتهم المنظمة بأنها ركزت للغاية على الصين. بحسب "رويترز".

وكتب "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "لقد أخفقت منظمة الصحة العالمية حقاً.. لسبب ما، تحصل على التمويل الأكبر من الولايات المتحدة، ولكن تركز للغاية مع الصين.. سوف نلقي نظرة فاحصة على هذا الأمر".

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