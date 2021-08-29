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بكامل طاقتها واستعدادها.. إدارة التدريب التقني بالرياض تستقبل متدربيها

في كافة منشآتها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة

استقبلت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، متدربيها ومتدرباتها بكامل طاقتها الاستيعابية واستعدادها التام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

وتم استقبال ما يقارب 40 ألف متدرب ومتدربة في كل المنشآت التدريبية في منطقة الرياض، شاملة الكليات التقنية للبنين وعددها 12 كلية، والكليات التقنية للبنات وعددها 10 كليات، والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد وعددها 11 معهدًا، ومعاهد التدريب في السجون وعددها 6 معاهد.

وأكملت جميع هذه المنشآت استعداداتها من حيث التجهيز والترتيب، بما يليق بأبنائنا المتدربين والمتدربات، مع الحرص التام على سلامتهم وسلامة المجتمع؛ فقد كان من أولى الأولويات الأخذ في الاعتبار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذا الاستعداد نابع من الأولوية الكبيرة للتدريب؛ لإخراج جيل يسهم في نهضة وطنه، ويسد الاحتياج التقني ميدانيًّا بكفاءة عالية كما هو واضح للعيان؛ وذلك من حرص المؤسسة على القيام بدورها المجتمعي على أكمل وجه، مستقية ذلك من توجيهات القيادة الحكيمة -أعزها الله- والتي رسمت رؤية طموحة نسير على مبادئها ونسترشد بتخطيطها.

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بكامل طاقتها واستعدادها.. إدارة التدريب التقني بالرياض تستقبل متدربيها
سبق

استقبلت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، متدربيها ومتدرباتها بكامل طاقتها الاستيعابية واستعدادها التام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

وتم استقبال ما يقارب 40 ألف متدرب ومتدربة في كل المنشآت التدريبية في منطقة الرياض، شاملة الكليات التقنية للبنين وعددها 12 كلية، والكليات التقنية للبنات وعددها 10 كليات، والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد وعددها 11 معهدًا، ومعاهد التدريب في السجون وعددها 6 معاهد.

وأكملت جميع هذه المنشآت استعداداتها من حيث التجهيز والترتيب، بما يليق بأبنائنا المتدربين والمتدربات، مع الحرص التام على سلامتهم وسلامة المجتمع؛ فقد كان من أولى الأولويات الأخذ في الاعتبار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذا الاستعداد نابع من الأولوية الكبيرة للتدريب؛ لإخراج جيل يسهم في نهضة وطنه، ويسد الاحتياج التقني ميدانيًّا بكفاءة عالية كما هو واضح للعيان؛ وذلك من حرص المؤسسة على القيام بدورها المجتمعي على أكمل وجه، مستقية ذلك من توجيهات القيادة الحكيمة -أعزها الله- والتي رسمت رؤية طموحة نسير على مبادئها ونسترشد بتخطيطها.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
12:05 PM

بكامل طاقتها واستعدادها.. إدارة التدريب التقني بالرياض تستقبل متدربيها

في كافة منشآتها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبلت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، متدربيها ومتدرباتها بكامل طاقتها الاستيعابية واستعدادها التام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

وتم استقبال ما يقارب 40 ألف متدرب ومتدربة في كل المنشآت التدريبية في منطقة الرياض، شاملة الكليات التقنية للبنين وعددها 12 كلية، والكليات التقنية للبنات وعددها 10 كليات، والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد وعددها 11 معهدًا، ومعاهد التدريب في السجون وعددها 6 معاهد.

وأكملت جميع هذه المنشآت استعداداتها من حيث التجهيز والترتيب، بما يليق بأبنائنا المتدربين والمتدربات، مع الحرص التام على سلامتهم وسلامة المجتمع؛ فقد كان من أولى الأولويات الأخذ في الاعتبار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذا الاستعداد نابع من الأولوية الكبيرة للتدريب؛ لإخراج جيل يسهم في نهضة وطنه، ويسد الاحتياج التقني ميدانيًّا بكفاءة عالية كما هو واضح للعيان؛ وذلك من حرص المؤسسة على القيام بدورها المجتمعي على أكمل وجه، مستقية ذلك من توجيهات القيادة الحكيمة -أعزها الله- والتي رسمت رؤية طموحة نسير على مبادئها ونسترشد بتخطيطها.

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