النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية

"أمانة جدة" تسمح بفتح أماكن الألعاب بالمطاعم وحلاقة الأطفال دون 7 سنوات

اشترطت الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية

أعلنت أمانة محافظة جدة فتح أماكن الألعاب في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه بشرط أن تكون مساحتها قابلة لتطبيق التباعد الاجتماعي، والسماح أيضًا بالمحال المخصصة لحلاقة للأطفال دون سبعة أعوام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، بأنه إلحاقًا لقرار رفع منع التجول في جميع مناطق ومدن السعودية بشكل كامل بدءًا من يوم 29 شوال 1441هـ، الموافق 21 يونيو لعام 2020م، وعودة العمل بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المحظورة، ومنها أماكن الألعاب في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه بشرط أن تكون مساحتها قابلة لتطبيق التباعد الاجتماعي، ومحال الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائي، قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح بالحلاقة للأطفال دون سبعة أعوام بمحال الحلاقة، مع الالتزام والتقيد بإنفاذ الإجراءات الاحترازية كافة والتدابير الوقائية المقررة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة للنشاط، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الملابس الواقية والكمامات والقفازات وقناع الوجه، وتوفير عبوات التعقيم والتطهير.

وأضاف الزهراني بأنه بناء على تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية فإنه سيتم السماح بفتح أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه، مع ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات الأماكن الترفيهية.

وتابع: كذلك يتم السماح بنشاط تقديم البوفيهات المخصصة للطعام في المطاعم والمقاهي، مع التقيد بالتخلص من الأدوات التي يكثر فيها التلامس، أو تخصيص شخص لتولي مهنة فتح الأغطية، وتوزيع الطعام على الحضور، بشرط أن يلتزم بارتداء أدوات الحماية الشخصية، مع التزام العملاء بالتباعد.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة إنفاذ توجيهات الوزارة، والتأكد من تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بها، وإغلاق المحال المخالفة للتعليمات والقرارات البلدية الخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية لهذه الأنشطة، مع ضرورة توفير أجهزة الكشف الحراري والعزل لمن تتعدى حرارته 38 درجة مئوية أو أكثر، ووضع خطوط السير والعلامات الإرشادية لتنظيم عملية الدخول والخروج بداخلها، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات، مع إلزام المرتادين كافة بارتداء الكمامات، وقصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية كبطاقات الصرف الآلي، مع توفير الحاويات المخصصة للتخلص من الكمامات والقفازات، وإبلاغ الجهات الصحية عند الاشتباه بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا لمنع انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة جدة" تسمح بفتح أماكن الألعاب بالمطاعم وحلاقة الأطفال دون 7 سنوات
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة فتح أماكن الألعاب في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه بشرط أن تكون مساحتها قابلة لتطبيق التباعد الاجتماعي، والسماح أيضًا بالمحال المخصصة لحلاقة للأطفال دون سبعة أعوام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، بأنه إلحاقًا لقرار رفع منع التجول في جميع مناطق ومدن السعودية بشكل كامل بدءًا من يوم 29 شوال 1441هـ، الموافق 21 يونيو لعام 2020م، وعودة العمل بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المحظورة، ومنها أماكن الألعاب في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه بشرط أن تكون مساحتها قابلة لتطبيق التباعد الاجتماعي، ومحال الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائي، قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح بالحلاقة للأطفال دون سبعة أعوام بمحال الحلاقة، مع الالتزام والتقيد بإنفاذ الإجراءات الاحترازية كافة والتدابير الوقائية المقررة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة للنشاط، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الملابس الواقية والكمامات والقفازات وقناع الوجه، وتوفير عبوات التعقيم والتطهير.

وأضاف الزهراني بأنه بناء على تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية فإنه سيتم السماح بفتح أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه، مع ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات الأماكن الترفيهية.

وتابع: كذلك يتم السماح بنشاط تقديم البوفيهات المخصصة للطعام في المطاعم والمقاهي، مع التقيد بالتخلص من الأدوات التي يكثر فيها التلامس، أو تخصيص شخص لتولي مهنة فتح الأغطية، وتوزيع الطعام على الحضور، بشرط أن يلتزم بارتداء أدوات الحماية الشخصية، مع التزام العملاء بالتباعد.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة إنفاذ توجيهات الوزارة، والتأكد من تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بها، وإغلاق المحال المخالفة للتعليمات والقرارات البلدية الخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية لهذه الأنشطة، مع ضرورة توفير أجهزة الكشف الحراري والعزل لمن تتعدى حرارته 38 درجة مئوية أو أكثر، ووضع خطوط السير والعلامات الإرشادية لتنظيم عملية الدخول والخروج بداخلها، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات، مع إلزام المرتادين كافة بارتداء الكمامات، وقصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية كبطاقات الصرف الآلي، مع توفير الحاويات المخصصة للتخلص من الكمامات والقفازات، وإبلاغ الجهات الصحية عند الاشتباه بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا لمنع انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
02:00 AM

"أمانة جدة" تسمح بفتح أماكن الألعاب بالمطاعم وحلاقة الأطفال دون 7 سنوات

اشترطت الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
1,963

أعلنت أمانة محافظة جدة فتح أماكن الألعاب في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه بشرط أن تكون مساحتها قابلة لتطبيق التباعد الاجتماعي، والسماح أيضًا بالمحال المخصصة لحلاقة للأطفال دون سبعة أعوام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، بأنه إلحاقًا لقرار رفع منع التجول في جميع مناطق ومدن السعودية بشكل كامل بدءًا من يوم 29 شوال 1441هـ، الموافق 21 يونيو لعام 2020م، وعودة العمل بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المحظورة، ومنها أماكن الألعاب في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه بشرط أن تكون مساحتها قابلة لتطبيق التباعد الاجتماعي، ومحال الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائي، قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح بالحلاقة للأطفال دون سبعة أعوام بمحال الحلاقة، مع الالتزام والتقيد بإنفاذ الإجراءات الاحترازية كافة والتدابير الوقائية المقررة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة للنشاط، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الملابس الواقية والكمامات والقفازات وقناع الوجه، وتوفير عبوات التعقيم والتطهير.

وأضاف الزهراني بأنه بناء على تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية فإنه سيتم السماح بفتح أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه، مع ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات الأماكن الترفيهية.

وتابع: كذلك يتم السماح بنشاط تقديم البوفيهات المخصصة للطعام في المطاعم والمقاهي، مع التقيد بالتخلص من الأدوات التي يكثر فيها التلامس، أو تخصيص شخص لتولي مهنة فتح الأغطية، وتوزيع الطعام على الحضور، بشرط أن يلتزم بارتداء أدوات الحماية الشخصية، مع التزام العملاء بالتباعد.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة إنفاذ توجيهات الوزارة، والتأكد من تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بها، وإغلاق المحال المخالفة للتعليمات والقرارات البلدية الخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية لهذه الأنشطة، مع ضرورة توفير أجهزة الكشف الحراري والعزل لمن تتعدى حرارته 38 درجة مئوية أو أكثر، ووضع خطوط السير والعلامات الإرشادية لتنظيم عملية الدخول والخروج بداخلها، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات، مع إلزام المرتادين كافة بارتداء الكمامات، وقصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية كبطاقات الصرف الآلي، مع توفير الحاويات المخصصة للتخلص من الكمامات والقفازات، وإبلاغ الجهات الصحية عند الاشتباه بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا لمنع انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,526
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,624
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,431
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,720

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة