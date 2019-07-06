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مصرع 15 حوثيًّا في غارة لـ"طيران التحالف" في صعدة

شنَّت قوات التحالف العربي اليوم غارات جوية عدة على عدد من المواقع التي يتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة (مسقط رأس الحوثيين).

وقالت مصادر عسكرية إن إحدى الغارات التي شنتها قوات التحالف على مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن أسفرت عن مقتل 15 حوثيًّا وإصابة العشرات منهم.

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مصرع 15 حوثيًّا في غارة لـ"طيران التحالف" في صعدة
سبق

شنَّت قوات التحالف العربي اليوم غارات جوية عدة على عدد من المواقع التي يتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة (مسقط رأس الحوثيين).

وقالت مصادر عسكرية إن إحدى الغارات التي شنتها قوات التحالف على مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن أسفرت عن مقتل 15 حوثيًّا وإصابة العشرات منهم.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
11:04 PM

مصرع 15 حوثيًّا في غارة لـ"طيران التحالف" في صعدة

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فهد كاملي - جازان
7
5,760

شنَّت قوات التحالف العربي اليوم غارات جوية عدة على عدد من المواقع التي يتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة (مسقط رأس الحوثيين).

وقالت مصادر عسكرية إن إحدى الغارات التي شنتها قوات التحالف على مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن أسفرت عن مقتل 15 حوثيًّا وإصابة العشرات منهم.

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