"جوجل" تُطلق ميزة جديدة تجعل الصور "تتكلم"

عبر تحديث جديد على متصفح "كروم"

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية، تحديثاً جديداً على متصفح "كروم"، الذي سيجعل للمرة الأولى "الصور تتكلم".

وأوضح موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص في تقرير جديد، أن "جوجل" طرحت خاصية لإنشاء "وصف نص متحدث" بديل للصور، من أجل مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على تصفح الصور.

وأشار التقرير إلى أن "جوجل" تعكف حالياً على إنشاء "وصف متكلم ونصي" لملايين الصور الموجودة على منصّتها.

وسيتم تفعيل تلك التقنية الجديدة تلقائياً للمواقع، التي ترفق صورها بـ "نص بديل"، فيما ستعمل خوارزميات جديدة على توفير نص لتلك الصور التي لا يوجد بها نص بديل.

وتعتمد ميزة "جوجل" الجديدة على التقنية نفسها، التي تتيح للمستخدمين البحث عن الصور بحسب الكلمة المفتاحية "صوتياً"، ويتم إنشاء وصف الصورة تلقائياً.