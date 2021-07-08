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"وقت اللياقة" تنظم مبادرة للتبرع بالدم تزامنًا مع اليوم العالمي

بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بمدينة الملك سعود الطبية

نظمت شركة لجام المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة»، مبادرة التبرع بالدم لموظفيها بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بمدينة الرياض وجمعية دماؤنا صدقة، في المقر الرئيسي لوقت اللياقة فرع الغدير بالرياض.

وتأتي المبادرة تماشيا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 يونيو من كل عام، استهدافاً لزيادة الوعي المجتمعي حول ضرورة توفير كميات دم آمنة وسليمة للحفاظ على استمرارية جودة الحياة.

وحمل اليوم العالمي للتبرع بالدم لهذا العام شعار « تبرع بالدم وحافظ على العالم ينبض»، ومن هذا المنطلق حرص موظفو شركة لجام على المشاركة في حملة المسؤولية الاجتماعية والمساعدة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بشأن دعوة المزيد منهم للتبرع بالدم بإنتظام والتمتع بصحة أفضل.

جدير بالذكر أنه تم استضافة برنامج التبرع بالدم في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية واللوائح الحالية لـ كوفيد -19، حيث قام الموظفون بالتسجيل في الحملة في أوقات محددة من أجل الحفاظ على إجراء التباعد الاجتماعي حرصاً على صحة وسلامة كافة الموظفين وعلى ضوء ذلك تلقت شهادة شكر وتقدير من جمعية « دماؤنا صدقة »، نسبة للمشاركة الفاعلة لمنسوبي «وقت اللياقة » على مشاركتهم في حملة التبرع بالدم.

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"وقت اللياقة" تنظم مبادرة للتبرع بالدم تزامنًا مع اليوم العالمي
سبق

نظمت شركة لجام المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة»، مبادرة التبرع بالدم لموظفيها بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بمدينة الرياض وجمعية دماؤنا صدقة، في المقر الرئيسي لوقت اللياقة فرع الغدير بالرياض.

وتأتي المبادرة تماشيا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 يونيو من كل عام، استهدافاً لزيادة الوعي المجتمعي حول ضرورة توفير كميات دم آمنة وسليمة للحفاظ على استمرارية جودة الحياة.

وحمل اليوم العالمي للتبرع بالدم لهذا العام شعار « تبرع بالدم وحافظ على العالم ينبض»، ومن هذا المنطلق حرص موظفو شركة لجام على المشاركة في حملة المسؤولية الاجتماعية والمساعدة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بشأن دعوة المزيد منهم للتبرع بالدم بإنتظام والتمتع بصحة أفضل.

جدير بالذكر أنه تم استضافة برنامج التبرع بالدم في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية واللوائح الحالية لـ كوفيد -19، حيث قام الموظفون بالتسجيل في الحملة في أوقات محددة من أجل الحفاظ على إجراء التباعد الاجتماعي حرصاً على صحة وسلامة كافة الموظفين وعلى ضوء ذلك تلقت شهادة شكر وتقدير من جمعية « دماؤنا صدقة »، نسبة للمشاركة الفاعلة لمنسوبي «وقت اللياقة » على مشاركتهم في حملة التبرع بالدم.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
02:11 PM

"وقت اللياقة" تنظم مبادرة للتبرع بالدم تزامنًا مع اليوم العالمي

بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بمدينة الملك سعود الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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19,563

نظمت شركة لجام المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة»، مبادرة التبرع بالدم لموظفيها بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بمدينة الرياض وجمعية دماؤنا صدقة، في المقر الرئيسي لوقت اللياقة فرع الغدير بالرياض.

وتأتي المبادرة تماشيا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 يونيو من كل عام، استهدافاً لزيادة الوعي المجتمعي حول ضرورة توفير كميات دم آمنة وسليمة للحفاظ على استمرارية جودة الحياة.

وحمل اليوم العالمي للتبرع بالدم لهذا العام شعار « تبرع بالدم وحافظ على العالم ينبض»، ومن هذا المنطلق حرص موظفو شركة لجام على المشاركة في حملة المسؤولية الاجتماعية والمساعدة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بشأن دعوة المزيد منهم للتبرع بالدم بإنتظام والتمتع بصحة أفضل.

جدير بالذكر أنه تم استضافة برنامج التبرع بالدم في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية واللوائح الحالية لـ كوفيد -19، حيث قام الموظفون بالتسجيل في الحملة في أوقات محددة من أجل الحفاظ على إجراء التباعد الاجتماعي حرصاً على صحة وسلامة كافة الموظفين وعلى ضوء ذلك تلقت شهادة شكر وتقدير من جمعية « دماؤنا صدقة »، نسبة للمشاركة الفاعلة لمنسوبي «وقت اللياقة » على مشاركتهم في حملة التبرع بالدم.

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