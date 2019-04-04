نائب رئيس الوزراء العراقي للطاقة يلتقي الوفد السعودي باجتماعات مجلس التنسيق المشترك

توقيع مذكرات التفاهم على مستويات الاقتصاد والتجارة والنقل والثقافة والحج

الْتقى نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان في بغداد مساء أمس، وفدَ المملكة في اجتماعات الدورة الثانية للمجلس التنسيقي "السعودي- العراقي" برئاسة وزيرالتجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتأكيد الحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تناول الأثر الإيجابي للزيارة التي يقوم بها وفد المملكة حاليًا في تعزيز العلاقات الأخوية، والتعرف على فرص تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الجانبان أن الزيارة تتضمن عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات؛ لمناقشة مذكرات التفاهم على مستويات الاقتصاد والتجارة والنقل والثقافة والحج.