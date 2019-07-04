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فجرًا.. طلائع وفود الحجاج تصل المدينة مصحوبة بخدمات متكاملة

فيما تتأهب بشائر مبادرة "طريق مكة" للانطلاق من 5 دول للمملكة

استقبلت المدينة المنورة، فجر اليوم الخميس، طلائع وفود ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة حج هذا العام، وسط خدمات متكاملة تُقدّمها القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الحج؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذيْن يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين، وتمكينهم من أداء نسكهم؛ من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات.

وقد أكملت الجهات المعنية في المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتسهيل تحركاتهم منذ وصولهم إلى المطار وتنقلهم بين السكن والمساجد الإسلامية والتاريخية في المدينة المنورة.

وتتأهب طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، للانطلاق من مطارات خمس دول إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج 1440هـ، هذه المبادرة التي تُعد إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أطلقته المملكة كأحد برامج رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

ويستفيد من هذه المبادرة في موسم الحج لهذا العام، أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت إلى المبادرة وهي: (ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتونس)، وتصل عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فجرًا.. طلائع وفود الحجاج تصل المدينة مصحوبة بخدمات متكاملة
سبق

استقبلت المدينة المنورة، فجر اليوم الخميس، طلائع وفود ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة حج هذا العام، وسط خدمات متكاملة تُقدّمها القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الحج؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذيْن يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين، وتمكينهم من أداء نسكهم؛ من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات.

وقد أكملت الجهات المعنية في المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتسهيل تحركاتهم منذ وصولهم إلى المطار وتنقلهم بين السكن والمساجد الإسلامية والتاريخية في المدينة المنورة.

وتتأهب طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، للانطلاق من مطارات خمس دول إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج 1440هـ، هذه المبادرة التي تُعد إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أطلقته المملكة كأحد برامج رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

ويستفيد من هذه المبادرة في موسم الحج لهذا العام، أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت إلى المبادرة وهي: (ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتونس)، وتصل عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
08:47 AM

فجرًا.. طلائع وفود الحجاج تصل المدينة مصحوبة بخدمات متكاملة

فيما تتأهب بشائر مبادرة "طريق مكة" للانطلاق من 5 دول للمملكة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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2,466

استقبلت المدينة المنورة، فجر اليوم الخميس، طلائع وفود ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة حج هذا العام، وسط خدمات متكاملة تُقدّمها القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الحج؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذيْن يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين، وتمكينهم من أداء نسكهم؛ من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات.

وقد أكملت الجهات المعنية في المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتسهيل تحركاتهم منذ وصولهم إلى المطار وتنقلهم بين السكن والمساجد الإسلامية والتاريخية في المدينة المنورة.

وتتأهب طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، للانطلاق من مطارات خمس دول إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج 1440هـ، هذه المبادرة التي تُعد إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أطلقته المملكة كأحد برامج رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

ويستفيد من هذه المبادرة في موسم الحج لهذا العام، أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت إلى المبادرة وهي: (ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتونس)، وتصل عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

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