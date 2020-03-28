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قهوة بـ" المطهرات".. شاهد أغرب طريقة لتناول كوب المشروب!

لا مجال للتهاون مع "كورونا"

يؤكد هذا السائق الكندي أنه لا مجال للتهاون مع فيروس "كورونا"، حين يرفض تناول مشروبه المفضل؛ كوب القهوة إلا بعد أن يقوم برشه جيداً بمطهر من مضادات الفيروسات.

وتحت عنوان "لا مجال للتهاون مع كورونا"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التُقط الفيديو أمام أحد محلات الوجبات السريعة في كندا، حين وقف قائد سيارة لتناول كوب القهوة، وعندما قدمت له عاملة المطعم الكوب، رفض تناوله مباشرة، بل أخرج زجاجة مطهر مضاد للبكتريا والفيروسات، وبدأ يرش الكوب من أحد جوانبه، ثم يديره ليرشه من الجانب الآخر، ولم يتناوله إلا بعد أن تأكد أنه رش الكوب بالكامل.

وفي الفيديو، نسمع صوت السائق وهو يقول: "أرجو ألا تشعري بإهانة"، فتضحك عاملة المطعم وهي تؤكد للسائق أنه محق في تعامله مع الكوب، لينتهي الموقف وهو يلقي بالغطاء إلى الداخل، متخلصاً من جزء ربما يحمل بعض الفيروسات.

فيروس كورونا الجديد

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قهوة بـ" المطهرات".. شاهد أغرب طريقة لتناول كوب المشروب!
سبق

يؤكد هذا السائق الكندي أنه لا مجال للتهاون مع فيروس "كورونا"، حين يرفض تناول مشروبه المفضل؛ كوب القهوة إلا بعد أن يقوم برشه جيداً بمطهر من مضادات الفيروسات.

وتحت عنوان "لا مجال للتهاون مع كورونا"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التُقط الفيديو أمام أحد محلات الوجبات السريعة في كندا، حين وقف قائد سيارة لتناول كوب القهوة، وعندما قدمت له عاملة المطعم الكوب، رفض تناوله مباشرة، بل أخرج زجاجة مطهر مضاد للبكتريا والفيروسات، وبدأ يرش الكوب من أحد جوانبه، ثم يديره ليرشه من الجانب الآخر، ولم يتناوله إلا بعد أن تأكد أنه رش الكوب بالكامل.

وفي الفيديو، نسمع صوت السائق وهو يقول: "أرجو ألا تشعري بإهانة"، فتضحك عاملة المطعم وهي تؤكد للسائق أنه محق في تعامله مع الكوب، لينتهي الموقف وهو يلقي بالغطاء إلى الداخل، متخلصاً من جزء ربما يحمل بعض الفيروسات.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
02:09 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
06:09 PM

قهوة بـ" المطهرات".. شاهد أغرب طريقة لتناول كوب المشروب!

لا مجال للتهاون مع "كورونا"

A A A
أيمن حسن - الرياض
10
18,866

يؤكد هذا السائق الكندي أنه لا مجال للتهاون مع فيروس "كورونا"، حين يرفض تناول مشروبه المفضل؛ كوب القهوة إلا بعد أن يقوم برشه جيداً بمطهر من مضادات الفيروسات.

وتحت عنوان "لا مجال للتهاون مع كورونا"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التُقط الفيديو أمام أحد محلات الوجبات السريعة في كندا، حين وقف قائد سيارة لتناول كوب القهوة، وعندما قدمت له عاملة المطعم الكوب، رفض تناوله مباشرة، بل أخرج زجاجة مطهر مضاد للبكتريا والفيروسات، وبدأ يرش الكوب من أحد جوانبه، ثم يديره ليرشه من الجانب الآخر، ولم يتناوله إلا بعد أن تأكد أنه رش الكوب بالكامل.

وفي الفيديو، نسمع صوت السائق وهو يقول: "أرجو ألا تشعري بإهانة"، فتضحك عاملة المطعم وهي تؤكد للسائق أنه محق في تعامله مع الكوب، لينتهي الموقف وهو يلقي بالغطاء إلى الداخل، متخلصاً من جزء ربما يحمل بعض الفيروسات.

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