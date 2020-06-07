وكان مستشفى النور التخصصي، قد خصّص خطاً ساخناً في إدارة تجربة المريض، وخاصاً لذوي المرضى المنوّمين بالأقسام الداخلية المختلفة؛ لاستقبال الاتصالات والاستفسارات والاطمئنان علی حالة مرضاهم على مدار ٢٤ ساعة من داخل المملكة 0122206655 ومن خارج المملكة 966122206655+ متمنين لجميع المرضى الشفاء العاجل.

وأضاف المستشفى، عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر"، أن موعد العيادات الافتراضية بدأ من يوم ٨ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠م حتى إشعار آخر.

أعلن مستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدّسة، استمرار عمل العيادات الافتراضية بين المريض والطبيب، عن طريق الاتصال الهاتفي في موعد العيادة المحدّد.

"نور مكة" يعلن استمرار عمل العيادات الافتراضية بين المريض والطبيب أحمد العبدالله سبق 2020-06-07 أعلن مستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدّسة، استمرار عمل العيادات الافتراضية بين المريض والطبيب، عن طريق الاتصال الهاتفي في موعد العيادة المحدّد. وأضاف المستشفى، عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر"، أن موعد العيادات الافتراضية بدأ من يوم ٨ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠م حتى إشعار آخر. وكان مستشفى النور التخصصي، قد خصّص خطاً ساخناً في إدارة تجربة المريض، وخاصاً لذوي المرضى المنوّمين بالأقسام الداخلية المختلفة؛ لاستقبال الاتصالات والاستفسارات والاطمئنان علی حالة مرضاهم على مدار ٢٤ ساعة من داخل المملكة 0122206655 ومن خارج المملكة 966122206655+ متمنين لجميع المرضى الشفاء العاجل.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 11:05 AM

"نور مكة" يعلن استمرار عمل العيادات الافتراضية بين المريض والطبيب أرقام مخصصة للخدمة على مدار 24 ساعة من داخل المملكة وخارجها





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أعلن مستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدّسة، استمرار عمل العيادات الافتراضية بين المريض والطبيب، عن طريق الاتصال الهاتفي في موعد العيادة المحدّد.

وأضاف المستشفى، عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر"، أن موعد العيادات الافتراضية بدأ من يوم ٨ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠م حتى إشعار آخر.

وكان مستشفى النور التخصصي، قد خصّص خطاً ساخناً في إدارة تجربة المريض، وخاصاً لذوي المرضى المنوّمين بالأقسام الداخلية المختلفة؛ لاستقبال الاتصالات والاستفسارات والاطمئنان علی حالة مرضاهم على مدار ٢٤ ساعة من داخل المملكة 0122206655 ومن خارج المملكة 966122206655+ متمنين لجميع المرضى الشفاء العاجل.