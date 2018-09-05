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"عبرود ناري" في منزل مواطن مجاور لقصر أفراح بحفر الباطن

كان يمكن أن يتسبب في قتل أحد أطفاله الصغار داخل الفناء

عثر مواطن من أهالي محافظة حفرالباطن، على عبرود طلقة رشاش في فناء منزلة المجاور لأحد قصور الأفراح.

وقال المواطن عادل الجنيدي لـ"سبق": العبرود الناري انطلق من سلاح رشاش في مناسبة زواج أقيمت بقصر أفراح متاخم لمنزلي الواقع بحي التلال بمحافظة حفرالباطن.

وأضاف: العبرود سقط في الفناء ليلاً وعثرت عليه في نهار اليوم التالي، وكان من الممكن أن يتسبب في أضرار كبيرة كما كان يمكن أن يقتل أحد أطفالي الصغار في فناء المنزل.

وأردف: أهالي الأحياء المجاورة لقصور الأفراح في حفرالباطن يعيشون حالات من القلق والتوجس بسبب أصوات الأعيرة النارية التي تنطلق عشوائياً في حفلات الزفاف والتي غالباً ما تصيب المباني المجاورة لها.

وطالب "الجنيدي" الجهات الأمنية بتكثيف جهودها للتصدي لهؤلاء المخالفين ومنع استمرار العبث بالأسلحة النارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبرود ناري" في منزل مواطن مجاور لقصر أفراح بحفر الباطن
سبق

عثر مواطن من أهالي محافظة حفرالباطن، على عبرود طلقة رشاش في فناء منزلة المجاور لأحد قصور الأفراح.

وقال المواطن عادل الجنيدي لـ"سبق": العبرود الناري انطلق من سلاح رشاش في مناسبة زواج أقيمت بقصر أفراح متاخم لمنزلي الواقع بحي التلال بمحافظة حفرالباطن.

وأضاف: العبرود سقط في الفناء ليلاً وعثرت عليه في نهار اليوم التالي، وكان من الممكن أن يتسبب في أضرار كبيرة كما كان يمكن أن يقتل أحد أطفالي الصغار في فناء المنزل.

وأردف: أهالي الأحياء المجاورة لقصور الأفراح في حفرالباطن يعيشون حالات من القلق والتوجس بسبب أصوات الأعيرة النارية التي تنطلق عشوائياً في حفلات الزفاف والتي غالباً ما تصيب المباني المجاورة لها.

وطالب "الجنيدي" الجهات الأمنية بتكثيف جهودها للتصدي لهؤلاء المخالفين ومنع استمرار العبث بالأسلحة النارية.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
05:39 PM

"عبرود ناري" في منزل مواطن مجاور لقصر أفراح بحفر الباطن

كان يمكن أن يتسبب في قتل أحد أطفاله الصغار داخل الفناء

A A A
عويد التومي - حفر الباطن
0
10,897

عثر مواطن من أهالي محافظة حفرالباطن، على عبرود طلقة رشاش في فناء منزلة المجاور لأحد قصور الأفراح.

وقال المواطن عادل الجنيدي لـ"سبق": العبرود الناري انطلق من سلاح رشاش في مناسبة زواج أقيمت بقصر أفراح متاخم لمنزلي الواقع بحي التلال بمحافظة حفرالباطن.

وأضاف: العبرود سقط في الفناء ليلاً وعثرت عليه في نهار اليوم التالي، وكان من الممكن أن يتسبب في أضرار كبيرة كما كان يمكن أن يقتل أحد أطفالي الصغار في فناء المنزل.

وأردف: أهالي الأحياء المجاورة لقصور الأفراح في حفرالباطن يعيشون حالات من القلق والتوجس بسبب أصوات الأعيرة النارية التي تنطلق عشوائياً في حفلات الزفاف والتي غالباً ما تصيب المباني المجاورة لها.

وطالب "الجنيدي" الجهات الأمنية بتكثيف جهودها للتصدي لهؤلاء المخالفين ومنع استمرار العبث بالأسلحة النارية.

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