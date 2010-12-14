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برعاية "الفهيد" .."تقنية جدة" تنهي استعداداتها لإطلاق ملتقى التوظيف 2021 .. غدًا

يستهدف فتح المجال للخريجين والخريجات للتعرف على متطلبات سوق العمل

أنهت الكلية التقنية بجدة استعداداتها لاستضافة فعاليات "ملتقى التوظيف التقني 2021" بمنطقة مكة المكرمة برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد والتي تنطلق صباح غدٍ الأربعاء ويستمر لمدة يومين .

ويستهدف الملتقى فتح المجال للخريجين والخريجات من حملة البكالوريوس والدبلوم والتعرف على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية تشترط عند الحضور للملتقى إبراز تطبيق توكلنا وموعد الدخول والالتزام بلائحة الذوق العام.

وصرّح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي بأن الملتقى يتيح فرصًا وظيفية وتواصلاً مباشرًا مع الجهات الفاعلة والرائدة في القطاع الخاص ولاسيما في ظل وجود خريجين وخريجات أتموا مسيرتهم التدريبية، وكشف أن عدد الشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقى بلغ 42 شركة، فيما شهد رابط الملتقى تسجيل 7764 متقدمًا من الجنسين، منهم 5911 متقدمًا، و1853 متقدمة.

وقال "عسلي" إن الملتقى يوفر منصة مهمة لتنفيذ عددٍ من الفعاليات وورش العمل المصاحبة، حيث تُقام صباح الأربعاء ورشتان لصناعة الأفكار الابتكارية، وكيف تبدأ مشروعك الخاص التي تتيح لرواد الأعمال الطموحين الذين لديهم فكرة عمل ويبحثون عن الدعم لتحويلها إلى واقع من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني بالمؤسسة.

وأوضح أن الكلية التقنية تنفذ صباح الخميس ورشتي مهارات الاتصال الفعّال، وكيف تجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، كما يوفر الملتقى معرضًا للقطاعات الحكومية المشاركة، وكذلك الشركات والمؤسسات لعرض مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال دعم التوطين.

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برعاية "الفهيد" .."تقنية جدة" تنهي استعداداتها لإطلاق ملتقى التوظيف 2021 .. غدًا
سبق

أنهت الكلية التقنية بجدة استعداداتها لاستضافة فعاليات "ملتقى التوظيف التقني 2021" بمنطقة مكة المكرمة برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد والتي تنطلق صباح غدٍ الأربعاء ويستمر لمدة يومين .

ويستهدف الملتقى فتح المجال للخريجين والخريجات من حملة البكالوريوس والدبلوم والتعرف على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية تشترط عند الحضور للملتقى إبراز تطبيق توكلنا وموعد الدخول والالتزام بلائحة الذوق العام.

وصرّح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي بأن الملتقى يتيح فرصًا وظيفية وتواصلاً مباشرًا مع الجهات الفاعلة والرائدة في القطاع الخاص ولاسيما في ظل وجود خريجين وخريجات أتموا مسيرتهم التدريبية، وكشف أن عدد الشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقى بلغ 42 شركة، فيما شهد رابط الملتقى تسجيل 7764 متقدمًا من الجنسين، منهم 5911 متقدمًا، و1853 متقدمة.

وقال "عسلي" إن الملتقى يوفر منصة مهمة لتنفيذ عددٍ من الفعاليات وورش العمل المصاحبة، حيث تُقام صباح الأربعاء ورشتان لصناعة الأفكار الابتكارية، وكيف تبدأ مشروعك الخاص التي تتيح لرواد الأعمال الطموحين الذين لديهم فكرة عمل ويبحثون عن الدعم لتحويلها إلى واقع من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني بالمؤسسة.

وأوضح أن الكلية التقنية تنفذ صباح الخميس ورشتي مهارات الاتصال الفعّال، وكيف تجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، كما يوفر الملتقى معرضًا للقطاعات الحكومية المشاركة، وكذلك الشركات والمؤسسات لعرض مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال دعم التوطين.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
10:53 PM

برعاية "الفهيد" .."تقنية جدة" تنهي استعداداتها لإطلاق ملتقى التوظيف 2021 .. غدًا

يستهدف فتح المجال للخريجين والخريجات للتعرف على متطلبات سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أنهت الكلية التقنية بجدة استعداداتها لاستضافة فعاليات "ملتقى التوظيف التقني 2021" بمنطقة مكة المكرمة برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد والتي تنطلق صباح غدٍ الأربعاء ويستمر لمدة يومين .

ويستهدف الملتقى فتح المجال للخريجين والخريجات من حملة البكالوريوس والدبلوم والتعرف على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية تشترط عند الحضور للملتقى إبراز تطبيق توكلنا وموعد الدخول والالتزام بلائحة الذوق العام.

وصرّح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي بأن الملتقى يتيح فرصًا وظيفية وتواصلاً مباشرًا مع الجهات الفاعلة والرائدة في القطاع الخاص ولاسيما في ظل وجود خريجين وخريجات أتموا مسيرتهم التدريبية، وكشف أن عدد الشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقى بلغ 42 شركة، فيما شهد رابط الملتقى تسجيل 7764 متقدمًا من الجنسين، منهم 5911 متقدمًا، و1853 متقدمة.

وقال "عسلي" إن الملتقى يوفر منصة مهمة لتنفيذ عددٍ من الفعاليات وورش العمل المصاحبة، حيث تُقام صباح الأربعاء ورشتان لصناعة الأفكار الابتكارية، وكيف تبدأ مشروعك الخاص التي تتيح لرواد الأعمال الطموحين الذين لديهم فكرة عمل ويبحثون عن الدعم لتحويلها إلى واقع من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني بالمؤسسة.

وأوضح أن الكلية التقنية تنفذ صباح الخميس ورشتي مهارات الاتصال الفعّال، وكيف تجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، كما يوفر الملتقى معرضًا للقطاعات الحكومية المشاركة، وكذلك الشركات والمؤسسات لعرض مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال دعم التوطين.

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