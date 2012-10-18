شرطة الرياض تطيح بمقيم حاول سرقة أحد أجهزة الصرف الآلي بعد إتلافه

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الخامس من العمر؛ لمحاولته سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي البنكية بعد إتلافه بآلة حديدية.

وأضاف "الكريديس" بأنه تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.