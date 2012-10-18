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شرطة الرياض تطيح بمقيم حاول سرقة أحد أجهزة الصرف الآلي بعد إتلافه

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الخامس من العمر؛ لمحاولته سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي البنكية بعد إتلافه بآلة حديدية.

وأضاف "الكريديس" بأنه تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تطيح بمقيم حاول سرقة أحد أجهزة الصرف الآلي بعد إتلافه
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الخامس من العمر؛ لمحاولته سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي البنكية بعد إتلافه بآلة حديدية.

وأضاف "الكريديس" بأنه تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
11:12 PM

شرطة الرياض تطيح بمقيم حاول سرقة أحد أجهزة الصرف الآلي بعد إتلافه

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,840

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الخامس من العمر؛ لمحاولته سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي البنكية بعد إتلافه بآلة حديدية.

وأضاف "الكريديس" بأنه تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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