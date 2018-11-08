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وزير الخدمة المدنية لـ"سبق": "اليوم وبكل سعادة أقول وداعاً للإحالات الطبية الورقية"

تعليقاً على تدشين خدمة الإجازات المرضية الإلكترونية

صرح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان لـ"سبق" أن التقارير الطبية الإلكترونية مثال حيّ وواضح على التكامل والتعاون المثمر بين الوزارات لتفعيل مفهوم التحول الرقمي، وذلك بتسهيل الإجراءات، والاستفادة من البيانات الحقيقة، وتحليلها للوصول إلى القرار الصحيح. حيث قال الحمدان في تصريحه: "ليس هناك وداع محبّب إلى النفس، لكن اليوم وبكل سعادة أقول وداعاً للإحالات الطبية الورقية".

الجدير بالذكر أنه تم اليوم تدشين خدمة "الإجازات المرضية" الإلكترونية بحضور وزيريّ الخدمة المدنية والصحة وعدد من مسؤولي الوزارتين؛ وقد أثمر التعاون بين الوزارتين إلى أتمتة الخدمة وربطها مع الموارد البشرية في الجهات الحكومية وذلك لتسهيل إجراءات الاستعلام عن الإجازات المرضية من قبل الأفراد والجهات، والاستغناء عن الإحالات الطبية الورقية تماماً.

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وزير الخدمة المدنية لـ"سبق": "اليوم وبكل سعادة أقول وداعاً للإحالات الطبية الورقية"
سبق

صرح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان لـ"سبق" أن التقارير الطبية الإلكترونية مثال حيّ وواضح على التكامل والتعاون المثمر بين الوزارات لتفعيل مفهوم التحول الرقمي، وذلك بتسهيل الإجراءات، والاستفادة من البيانات الحقيقة، وتحليلها للوصول إلى القرار الصحيح. حيث قال الحمدان في تصريحه: "ليس هناك وداع محبّب إلى النفس، لكن اليوم وبكل سعادة أقول وداعاً للإحالات الطبية الورقية".

الجدير بالذكر أنه تم اليوم تدشين خدمة "الإجازات المرضية" الإلكترونية بحضور وزيريّ الخدمة المدنية والصحة وعدد من مسؤولي الوزارتين؛ وقد أثمر التعاون بين الوزارتين إلى أتمتة الخدمة وربطها مع الموارد البشرية في الجهات الحكومية وذلك لتسهيل إجراءات الاستعلام عن الإجازات المرضية من قبل الأفراد والجهات، والاستغناء عن الإحالات الطبية الورقية تماماً.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
06:42 PM

وزير الخدمة المدنية لـ"سبق": "اليوم وبكل سعادة أقول وداعاً للإحالات الطبية الورقية"

تعليقاً على تدشين خدمة الإجازات المرضية الإلكترونية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
4,873

صرح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان لـ"سبق" أن التقارير الطبية الإلكترونية مثال حيّ وواضح على التكامل والتعاون المثمر بين الوزارات لتفعيل مفهوم التحول الرقمي، وذلك بتسهيل الإجراءات، والاستفادة من البيانات الحقيقة، وتحليلها للوصول إلى القرار الصحيح. حيث قال الحمدان في تصريحه: "ليس هناك وداع محبّب إلى النفس، لكن اليوم وبكل سعادة أقول وداعاً للإحالات الطبية الورقية".

الجدير بالذكر أنه تم اليوم تدشين خدمة "الإجازات المرضية" الإلكترونية بحضور وزيريّ الخدمة المدنية والصحة وعدد من مسؤولي الوزارتين؛ وقد أثمر التعاون بين الوزارتين إلى أتمتة الخدمة وربطها مع الموارد البشرية في الجهات الحكومية وذلك لتسهيل إجراءات الاستعلام عن الإجازات المرضية من قبل الأفراد والجهات، والاستغناء عن الإحالات الطبية الورقية تماماً.

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