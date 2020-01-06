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تنافس القدماء في "صبر الإبل".. رحلة تبدأ بـ"غب ورِبع وأربع" وتنتهي بـ"جزو"

تأقلمها مع نقص المياه عدة أيام صيفًا وتحملها العطش وأكل النباتات بديلاً كان الهدف

تتميز الإبل بقدرتها الكبيرة على العيش في الظّروف الصحراويّة والتّأقلم مع نقص المياه لعدة أيام في فصل الصيف.

ويحرص الملاك على دفع الإبل لتحمّل العطش لتلجأ إلى الزيادة في أكل النباتات الصحراوية المفيدة تعويضاً عن فقدانها للماء لتعود عليها بالفائدة أولاً، ثانياً لقلة الماء في المناطق الصحراوية وصعوبة الحصول عليه.

وكان من مسميات أيام صبر الإبل عن الماء اليومين الأولى وتأقلمها على ذلك يسمى "غب"، والصبر عن الماء ثلاثة أيام "رِبع"، وأربعة "أربع" وهكذا .

بل كان في تصبير الإبل عن الماء لزيادة أكل الأعشاب الصحراوية تنافس بين أهل البادية في قدرة القطيع على الصبر عن الماء، لأن ذلك على حسب اعتقادهم يعود لقوتها على التحمّل.

ويستمر أهل الإبل في التزايد في تصبر الإبل عن الماء خاصة إذا كانت الصحاري زاهرة بالأعشاب حتى تعتدل حرارة المناخ ومن ثمنها يتم منعها من الماء نهائياً وهذا سمى عند رعاة الإبل "الجزو".

الإبل الظروف الصحراوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنافس القدماء في "صبر الإبل".. رحلة تبدأ بـ"غب ورِبع وأربع" وتنتهي بـ"جزو"
سبق

تتميز الإبل بقدرتها الكبيرة على العيش في الظّروف الصحراويّة والتّأقلم مع نقص المياه لعدة أيام في فصل الصيف.

ويحرص الملاك على دفع الإبل لتحمّل العطش لتلجأ إلى الزيادة في أكل النباتات الصحراوية المفيدة تعويضاً عن فقدانها للماء لتعود عليها بالفائدة أولاً، ثانياً لقلة الماء في المناطق الصحراوية وصعوبة الحصول عليه.

وكان من مسميات أيام صبر الإبل عن الماء اليومين الأولى وتأقلمها على ذلك يسمى "غب"، والصبر عن الماء ثلاثة أيام "رِبع"، وأربعة "أربع" وهكذا .

بل كان في تصبير الإبل عن الماء لزيادة أكل الأعشاب الصحراوية تنافس بين أهل البادية في قدرة القطيع على الصبر عن الماء، لأن ذلك على حسب اعتقادهم يعود لقوتها على التحمّل.

ويستمر أهل الإبل في التزايد في تصبر الإبل عن الماء خاصة إذا كانت الصحاري زاهرة بالأعشاب حتى تعتدل حرارة المناخ ومن ثمنها يتم منعها من الماء نهائياً وهذا سمى عند رعاة الإبل "الجزو".

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
02:39 PM

تنافس القدماء في "صبر الإبل".. رحلة تبدأ بـ"غب ورِبع وأربع" وتنتهي بـ"جزو"

تأقلمها مع نقص المياه عدة أيام صيفًا وتحملها العطش وأكل النباتات بديلاً كان الهدف

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مسلّم الهواملة - الرياض
0
2,131

تتميز الإبل بقدرتها الكبيرة على العيش في الظّروف الصحراويّة والتّأقلم مع نقص المياه لعدة أيام في فصل الصيف.

ويحرص الملاك على دفع الإبل لتحمّل العطش لتلجأ إلى الزيادة في أكل النباتات الصحراوية المفيدة تعويضاً عن فقدانها للماء لتعود عليها بالفائدة أولاً، ثانياً لقلة الماء في المناطق الصحراوية وصعوبة الحصول عليه.

وكان من مسميات أيام صبر الإبل عن الماء اليومين الأولى وتأقلمها على ذلك يسمى "غب"، والصبر عن الماء ثلاثة أيام "رِبع"، وأربعة "أربع" وهكذا .

بل كان في تصبير الإبل عن الماء لزيادة أكل الأعشاب الصحراوية تنافس بين أهل البادية في قدرة القطيع على الصبر عن الماء، لأن ذلك على حسب اعتقادهم يعود لقوتها على التحمّل.

ويستمر أهل الإبل في التزايد في تصبر الإبل عن الماء خاصة إذا كانت الصحاري زاهرة بالأعشاب حتى تعتدل حرارة المناخ ومن ثمنها يتم منعها من الماء نهائياً وهذا سمى عند رعاة الإبل "الجزو".

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