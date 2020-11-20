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بالصور .. قائد معهد الدراسات الفنية بالظهران يرعى تخريج الدورة 132

نيابةً عن قائد القوات الجوية

نيابةً عن قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، رعى قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي، مساء الأربعاء، حفل تخريج الدورة ١٣٢ من طلبة المعهد؛ وذلك بمدينة الأمير سلطان الرياضية بمقر المعهد.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل مساعد قائد المعهد العميد المهندس الركن شايع الشهراني وأركانات القائد.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم رتلها الطالب الفني الخريج علي الحميدي، بعد ذلك ألقى قائد جناح الطلبة العميد الطيران الركن أحمد الحصيني، كلمة رحّب فيها بقائد المعهد والحضور الكريم.

وأكد أن مشاركة الخريجين فرحتهم ستبقى في ذاكرة كل طالب، مضيفًا: "الخريجون أصبحوا -ولله الحمد- جاهزين لخدمة القوات الجوية".

وبعدها ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب الفني الخريج منصور الشريف، أكد فيها أنهم جاهزون لخدمة الدين ثم المليك والوطن والقوات الجوية، ثم بدأت مراسم تسليم الراية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، بعد ذلك تلا مساعد قائد جناح الطلبة العميد صقر المطيري القسَم وردده الخريجون من بعده، ثم أعلنت نتائج الدورة ١٣٢؛ حيث أعلن قائد جناح التعليم العقيد الفني الركن عبدالغني الجهني أسماء الطلبة المتفوقين؛ حيث تَفضّل سعادة قائد المعهد بتهنئتهم وتسليمهم الجوائز. وتم تكريم عدد من المنسوبين المتميزين من عسكريين ومدنيين، بعد ذلك التُقطت الصور التذكارية مع الخريجين، ثم عُزف السلام الملكي.

وحضر الحفل، مدير مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية اللواء عقيل المسعودي، ومساعد قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران اللواء الطيار الركن فارس بن علي العمري، والرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله.

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بالصور .. قائد معهد الدراسات الفنية بالظهران يرعى تخريج الدورة 132
سبق

نيابةً عن قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، رعى قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي، مساء الأربعاء، حفل تخريج الدورة ١٣٢ من طلبة المعهد؛ وذلك بمدينة الأمير سلطان الرياضية بمقر المعهد.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل مساعد قائد المعهد العميد المهندس الركن شايع الشهراني وأركانات القائد.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم رتلها الطالب الفني الخريج علي الحميدي، بعد ذلك ألقى قائد جناح الطلبة العميد الطيران الركن أحمد الحصيني، كلمة رحّب فيها بقائد المعهد والحضور الكريم.

وأكد أن مشاركة الخريجين فرحتهم ستبقى في ذاكرة كل طالب، مضيفًا: "الخريجون أصبحوا -ولله الحمد- جاهزين لخدمة القوات الجوية".

وبعدها ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب الفني الخريج منصور الشريف، أكد فيها أنهم جاهزون لخدمة الدين ثم المليك والوطن والقوات الجوية، ثم بدأت مراسم تسليم الراية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، بعد ذلك تلا مساعد قائد جناح الطلبة العميد صقر المطيري القسَم وردده الخريجون من بعده، ثم أعلنت نتائج الدورة ١٣٢؛ حيث أعلن قائد جناح التعليم العقيد الفني الركن عبدالغني الجهني أسماء الطلبة المتفوقين؛ حيث تَفضّل سعادة قائد المعهد بتهنئتهم وتسليمهم الجوائز. وتم تكريم عدد من المنسوبين المتميزين من عسكريين ومدنيين، بعد ذلك التُقطت الصور التذكارية مع الخريجين، ثم عُزف السلام الملكي.

وحضر الحفل، مدير مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية اللواء عقيل المسعودي، ومساعد قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران اللواء الطيار الركن فارس بن علي العمري، والرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
06:23 PM
اخر تعديل
20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
09:01 PM

بالصور .. قائد معهد الدراسات الفنية بالظهران يرعى تخريج الدورة 132

نيابةً عن قائد القوات الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الظهران
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نيابةً عن قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، رعى قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي، مساء الأربعاء، حفل تخريج الدورة ١٣٢ من طلبة المعهد؛ وذلك بمدينة الأمير سلطان الرياضية بمقر المعهد.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل مساعد قائد المعهد العميد المهندس الركن شايع الشهراني وأركانات القائد.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم رتلها الطالب الفني الخريج علي الحميدي، بعد ذلك ألقى قائد جناح الطلبة العميد الطيران الركن أحمد الحصيني، كلمة رحّب فيها بقائد المعهد والحضور الكريم.

وأكد أن مشاركة الخريجين فرحتهم ستبقى في ذاكرة كل طالب، مضيفًا: "الخريجون أصبحوا -ولله الحمد- جاهزين لخدمة القوات الجوية".

وبعدها ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب الفني الخريج منصور الشريف، أكد فيها أنهم جاهزون لخدمة الدين ثم المليك والوطن والقوات الجوية، ثم بدأت مراسم تسليم الراية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، بعد ذلك تلا مساعد قائد جناح الطلبة العميد صقر المطيري القسَم وردده الخريجون من بعده، ثم أعلنت نتائج الدورة ١٣٢؛ حيث أعلن قائد جناح التعليم العقيد الفني الركن عبدالغني الجهني أسماء الطلبة المتفوقين؛ حيث تَفضّل سعادة قائد المعهد بتهنئتهم وتسليمهم الجوائز. وتم تكريم عدد من المنسوبين المتميزين من عسكريين ومدنيين، بعد ذلك التُقطت الصور التذكارية مع الخريجين، ثم عُزف السلام الملكي.

وحضر الحفل، مدير مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية اللواء عقيل المسعودي، ومساعد قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران اللواء الطيار الركن فارس بن علي العمري، والرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله.

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