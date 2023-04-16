التفاصيل الكاملة لقرار وزير التعليم بنقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تليها

استمرار العملية التعليمية "عن بعد" حتى نهاية التقويم الدراسي 21 رمضان

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، نقل جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها، في ظل أزمة كورونا الاستثنائية.

وفيما يلي تفاصيل بيان وزارة التعليم:

يقرر نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم 42874 القاضي بتاريخ 11/ 7/ 1441 بتكليف وزير التعليم بتعليق الدراسة حضورية في التعليم العام والجامعي، ضمن إطار الجهود الحثيثة التي قامت بها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (666) وتاريخ 1441/7/20 ، القاضي بتفويض وزير التعليم صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب، وتأكيدًا على استمرار عمليات التعليم والتعلم حتى نهاية العام الدراسي، في ضوء التقويم الدراسي المعتمد بالأمر الملكي الكريم رقم (31686) وتاريخ 1441/5/19هـ؛ لضمان نواتج تعليمية متميزة، بالاستفادة من خيارات التعليم عن بعد المتزامنة وغير المتزامنة التي أتاحتها وزارة التعليم، أو الأدوات التقنية المتعددة التي استثمرتها واستفادت منها المدارس الأهلية والعالمية، مع الأخذ في الاعتبار وضع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، ومدى إمكانية توفر شبكات الاتصال وتغطية الإنترنت لديهم، وتوفر الأجهزة والوسائل التقنية، ومراعاة الطلبة ذوي الإعاقة والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيقًا لمبدأ العدل بين الطلبة في معرفة مستوی تحصيلهم الدراسي، سواء قبل فترة تعليق الدراسة حضوريًّا، أم من خلال ما أنجز عبر خيارات التعليم عن بعد؛ حيث إن الهدف الأساس من عمليات التقويم قياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وبعد مراجعة ودراسة كافة الحالات والأوجه الممكنة لكل صف ومرحلة دراسية بما يحقق تحسين نواتج التعلم لجميع أنواع التعليم (عام - تحفيظ - تربية خاصة - تعليم مستمر) سواء في التعليم الحكومي أم التعليم الأهلي والمدارس السعودية في الخارج، وبعد الاطلاع على تجارب عدد من الدول الإقليمية والدولية في هذه الظروف الاستثنائية؛ وحيث تم استكمال تغطية المناهج الدراسية من خلال منظومة التعليم عن بعد بأقل فاقد تعليمي ممكن بحمد الله. عليه يعتمد إنهاء الفصل الدراسي الثاني اعاه وفق الآتي:

فقد تقرر نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية:



أولًا: رياض الأطفال والصف الأول والصف الثاني ابتدائي:

1- تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس في تاريخ 7/ 9/ 1441هـ وفق التقويم الدراسي المعتمد.

2- نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها.

3- تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول.



ثانيًا: المرحلة الابتدائية من الصف الثالث ابتدائي وحتى الصف السادس ابتدائي:

1- تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس تاریخ

14/ 9/ 1441هـ وفق التقويم الدراسي المعتمد.

2- ينقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها.

3-تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول.

4- على المدرسة التي أكملت كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي تحصل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضورية، وما تحصلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بعد لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي واعتماد النتيجة الأعلى.

تجرى عمليات التقويم -لمن يرغب- مع بداية العام الدراسي القادم 1442هـ في المهارات الرئيسة لكل مادة دراسية، وذلك لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، ولتنفيذ المعالجات التعليمية اللازمة، وتحتسب لهم النتيجة الأفضل.



ثالثًا: المرحلة المتوسطة:

1- تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس تاريخ 1441/9/21هـ وفق التقويم الدراسي المعتمد.

2- ينقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها.

3- تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول.

4- على المدرسة التي أكملت كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي تحصل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريًّا، وما تحصلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بعد؛لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي مع اعتماد النتيجة الأعلى.

تجرى عمليات التقويم -لمن يرغب- مع بداية العام الدراسي القادم 1442هـ في المهارات الرئيسة لكل مادة دراسية، وذلك لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، ولتنفيذ المعالجات التعليمية اللازمة، وتحتسب لهم النتيجة الأفضل.



رابعًا: المرحلة الثانوية:

1- تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس تاريخ 1441/9/21هـ التقويم الدراسي المعتمد.

2- يعد الطلبة (ناجحين) في جميع المقررات التي يدرسونها (الفصلي، المقررات) في هذا الفصل الدراسي دون أن يتأثر المعدل الدراسي سلبًا.

3- على المدرسة التي أكملت كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي تحصل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضورية، وما تحصلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بعد؛ لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب درجة أعمال السنة والتقويمات لكل مقرر دراسي.

4- تجري عمليات تقويم عند بداية العام الدراسي القادم للطالب الذي لم يتمكّن من إجراء التقويم، أو لمن يرغب في تحسين مستوی تحصيله الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب درجات أعمال السنة والتقويمات لكل مقرر دراسي، وفي حال استمرار الجائحة -لا قدر الله- ستعلن الوزارة إجراءاتها حيال ذلك لاحقًا.

5- يتاح للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم (المستوى السادس) تقويم بديل في أقرب وقت، وذلك لمن لم يتمكّنوا من إجراء التقويمات، أو لمن يرغبون في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، وستحدّد وزارة التعليم الآلية لذلك لاحقًا، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب درجات أعمال السنة والتقويم الختامي لكل مقرر دراسي.



خامسًا: للمدارس العالمية الأهلية والأجنبية إضافة ما تراه مناسبًا من أدوات التقويم في ضوء ما أشير في أعلاه.

سادسًا: تستمر عمليات التقوية لجميع المراحل والصفوف والمواد اختيارية عبر خيارات التعليم عن بعد التي أتاحتها وزارة التعليم خلال فترة الصيف؛ للرفع من نواتج التعلم.

سابعًا: إطلاق عدد من المسابقات العلمية، ومسابقات التلاوة والحفظ للقرآن الكريم، ومسابقات تعزز القيم الوطنية خلال شهر رمضان المبارك وفترة الصيف، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.