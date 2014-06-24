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بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص في انهيار جسر للمشاة في واشنطن

الدفاع المدني: الحادث أدى لإغلاق الطريق السريع في الاتجاهين

أصيب 6 أشخاص في انهيار جسر للمشاة، على طريق سريع في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أدى الحادث إلى إغلاق الطريق السريع 295 في كلا الاتجاهين، وفقًا لتغريدات سلطات الدفاع المدني في المدينة.

ونقل الإسعاف 4 أشخاص إلى المستشفيات، فيما لم ترد تقارير عن وجود أحد تحت أنقاض الجسر المنهار.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الحرائق في واشنطن ألينا غيرتز، إن شرطة العاصمة في المراحل الأولى من التحقيق في سبب الانهيار.

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بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص في انهيار جسر للمشاة في واشنطن
سبق

أصيب 6 أشخاص في انهيار جسر للمشاة، على طريق سريع في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أدى الحادث إلى إغلاق الطريق السريع 295 في كلا الاتجاهين، وفقًا لتغريدات سلطات الدفاع المدني في المدينة.

ونقل الإسعاف 4 أشخاص إلى المستشفيات، فيما لم ترد تقارير عن وجود أحد تحت أنقاض الجسر المنهار.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الحرائق في واشنطن ألينا غيرتز، إن شرطة العاصمة في المراحل الأولى من التحقيق في سبب الانهيار.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
11:33 PM

بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص في انهيار جسر للمشاة في واشنطن

الدفاع المدني: الحادث أدى لإغلاق الطريق السريع في الاتجاهين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب 6 أشخاص في انهيار جسر للمشاة، على طريق سريع في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أدى الحادث إلى إغلاق الطريق السريع 295 في كلا الاتجاهين، وفقًا لتغريدات سلطات الدفاع المدني في المدينة.

ونقل الإسعاف 4 أشخاص إلى المستشفيات، فيما لم ترد تقارير عن وجود أحد تحت أنقاض الجسر المنهار.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الحرائق في واشنطن ألينا غيرتز، إن شرطة العاصمة في المراحل الأولى من التحقيق في سبب الانهيار.

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