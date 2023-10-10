النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استبعاد ناصر الدوسري من قائمة الأخضر الأولمبي .. لعدم جاهزيته الطبية

المنتخب يواصل برنامجه الإعدادي لطوكيو

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم ، اليوم الجمعة ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت اشراف المدير الفني سعد الشهري، اشتملت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية، أعقبها مران على التمرير، ثم مران الاستحواذ على الكرة، لتُختتم الحصة التدريبية بمران تكتيكي بهدف تطوير اللعب من منتصف الملعب.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب ناصر الدوسري، لعدم جاهزيته الطبية.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
استبعاد ناصر الدوسري من قائمة الأخضر الأولمبي .. لعدم جاهزيته الطبية
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم ، اليوم الجمعة ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت اشراف المدير الفني سعد الشهري، اشتملت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية، أعقبها مران على التمرير، ثم مران الاستحواذ على الكرة، لتُختتم الحصة التدريبية بمران تكتيكي بهدف تطوير اللعب من منتصف الملعب.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب ناصر الدوسري، لعدم جاهزيته الطبية.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
11:50 PM

استبعاد ناصر الدوسري من قائمة الأخضر الأولمبي .. لعدم جاهزيته الطبية

المنتخب يواصل برنامجه الإعدادي لطوكيو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
221

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم ، اليوم الجمعة ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت اشراف المدير الفني سعد الشهري، اشتملت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية، أعقبها مران على التمرير، ثم مران الاستحواذ على الكرة، لتُختتم الحصة التدريبية بمران تكتيكي بهدف تطوير اللعب من منتصف الملعب.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب ناصر الدوسري، لعدم جاهزيته الطبية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,770
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,663
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,245

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة