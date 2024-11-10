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"الزكاة": 15 نوفمبر آخر موعد لتقديم إقرارات "ضريبة السلع الانتقائية"

دعت للتواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 يومياً

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وذلك في موعدٍ أقصاه الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وطالبت الهيئة المكلفين بالمسارعة بتقديم إقراراتهم بوساطة موقعها الإلكتروني gazt.gov.sa تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ويمكن للأشخاص المكلّفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر @Gazt_care أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة gazt.gov.sa.

يُذكر أن ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُفرَض على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة السلع الانتقائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة": 15 نوفمبر آخر موعد لتقديم إقرارات "ضريبة السلع الانتقائية"
سبق

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وذلك في موعدٍ أقصاه الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وطالبت الهيئة المكلفين بالمسارعة بتقديم إقراراتهم بوساطة موقعها الإلكتروني gazt.gov.sa تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ويمكن للأشخاص المكلّفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر @Gazt_care أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة gazt.gov.sa.

يُذكر أن ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُفرَض على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
12:36 PM

"الزكاة": 15 نوفمبر آخر موعد لتقديم إقرارات "ضريبة السلع الانتقائية"

دعت للتواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 يومياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وذلك في موعدٍ أقصاه الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وطالبت الهيئة المكلفين بالمسارعة بتقديم إقراراتهم بوساطة موقعها الإلكتروني gazt.gov.sa تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ويمكن للأشخاص المكلّفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر @Gazt_care أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة gazt.gov.sa.

يُذكر أن ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُفرَض على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

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