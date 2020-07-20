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المحكمة العليا: غدًا الثلاثاء المكمِّل لشهر ذي القعدة

الوقوف بعرفة يوم الخميس الـ٩ من شهر ذي الحجة

صدر عن المحكمة العليا اليوم القرار الآتي:

القرار رقم (135 / هـ)، وتاريخ 29 / 11 / 1441هـ.

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد عقدت دائرة الأهلّة في المحكمة العليا بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق السعودية بهذا الخصوص تبيَّن أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم. ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق عليه واللفظ للبخاري؛ فيكون يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة ثلاثين يومًا، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة – حسب تقويم أم القرى - الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو (تموز) 2020م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، ويوافق الثلاثين من شهر يوليو (تموز) 2020م، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين لتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سبل أداء حجهم، ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رئيس وأعضاء دائرة الأهلّة في المحكمة العليا:

الأعضاء: خالد بن عبدالله اللحيدان / محمد بن عبدالله الجارالله/ حمد بن محمد أبانمي / محمد بن محمد شريم شعبي

رئيس الدائرة: غيهب بن محمد الغيهب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المحكمة العليا: غدًا الثلاثاء المكمِّل لشهر ذي القعدة
سبق

صدر عن المحكمة العليا اليوم القرار الآتي:

القرار رقم (135 / هـ)، وتاريخ 29 / 11 / 1441هـ.

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد عقدت دائرة الأهلّة في المحكمة العليا بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق السعودية بهذا الخصوص تبيَّن أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم. ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق عليه واللفظ للبخاري؛ فيكون يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة ثلاثين يومًا، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة – حسب تقويم أم القرى - الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو (تموز) 2020م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، ويوافق الثلاثين من شهر يوليو (تموز) 2020م، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين لتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سبل أداء حجهم، ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رئيس وأعضاء دائرة الأهلّة في المحكمة العليا:

الأعضاء: خالد بن عبدالله اللحيدان / محمد بن عبدالله الجارالله/ حمد بن محمد أبانمي / محمد بن محمد شريم شعبي

رئيس الدائرة: غيهب بن محمد الغيهب

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:16 PM
اخر تعديل
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:26 PM

المحكمة العليا: غدًا الثلاثاء المكمِّل لشهر ذي القعدة

الوقوف بعرفة يوم الخميس الـ٩ من شهر ذي الحجة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
259

صدر عن المحكمة العليا اليوم القرار الآتي:

القرار رقم (135 / هـ)، وتاريخ 29 / 11 / 1441هـ.

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد عقدت دائرة الأهلّة في المحكمة العليا بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق السعودية بهذا الخصوص تبيَّن أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم. ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق عليه واللفظ للبخاري؛ فيكون يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة ثلاثين يومًا، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة – حسب تقويم أم القرى - الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو (تموز) 2020م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، ويوافق الثلاثين من شهر يوليو (تموز) 2020م، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين لتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سبل أداء حجهم، ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رئيس وأعضاء دائرة الأهلّة في المحكمة العليا:

الأعضاء: خالد بن عبدالله اللحيدان / محمد بن عبدالله الجارالله/ حمد بن محمد أبانمي / محمد بن محمد شريم شعبي

رئيس الدائرة: غيهب بن محمد الغيهب

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