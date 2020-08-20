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ترقية حامد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل

صدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية الأستاذ حامد محمد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وبموجب القرار فقد أصبح “الشمري” مستشارًا إداريًا، بالإضافة إلى عمله مديرًا عامًا للمنافسات والعقود بالوزارة.

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ترقية حامد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل
سبق

صدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية الأستاذ حامد محمد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وبموجب القرار فقد أصبح “الشمري” مستشارًا إداريًا، بالإضافة إلى عمله مديرًا عامًا للمنافسات والعقود بالوزارة.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
12:14 AM

ترقية حامد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية الأستاذ حامد محمد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وبموجب القرار فقد أصبح “الشمري” مستشارًا إداريًا، بالإضافة إلى عمله مديرًا عامًا للمنافسات والعقود بالوزارة.

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