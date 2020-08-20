صدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية الأستاذ حامد محمد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وبموجب القرار فقد أصبح “الشمري” مستشارًا إداريًا، بالإضافة إلى عمله مديرًا عامًا للمنافسات والعقود بالوزارة.
ترقية حامد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل
صدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية الأستاذ حامد محمد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وبموجب القرار فقد أصبح “الشمري” مستشارًا إداريًا، بالإضافة إلى عمله مديرًا عامًا للمنافسات والعقود بالوزارة.
اعلان
ترقية حامد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-20
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
12:14 AM
ترقية حامد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل
صدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية الأستاذ حامد محمد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وبموجب القرار فقد أصبح “الشمري” مستشارًا إداريًا، بالإضافة إلى عمله مديرًا عامًا للمنافسات والعقود بالوزارة.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
4,042
2.5 مليار ..
30 يناير
8,385
91 مليار ..
29 يناير
20,425
70 مليار ..
26 أكتوبر
24,791
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!
غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!
ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط
بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس
حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام
حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب
سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي
علي آل شرمة
خيال البطالة
أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية
عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!
غسان محمد عسيلان