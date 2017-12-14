مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته التطوعية لمكافحة العمى بمدينة بوغرا في بنجلاديش

يواصل توزيع المواد الإيوائية في مديرية حديبو بجزيرة سقطرى

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوغرا بجمهورية بنجلاديش.



وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز، 67 عملية جراحية في اليوم السادس والأخير، ليصبح مجموع العمليات 702 عملية جراحية خلال الحملة، كما جرى صرف نظارات وعلاجات طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا.



وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز، وفقًا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.



من جانب آخر واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم؛ توزيع المواد الإيوائية للمتضررين من العاصفة المدارية "بافان" في قرى: حولاف، وعرهن، وعرهن ديليشيه، بمديرية حديبو التابعة لجزيرة سقطرى، شملت 150 بطانية و50 بساطًا، استفاد منها 900 فرد.



ويأتي ذلك في إطار المساعدات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لنجدة المتضررين من الكوارث الطبيعة في اليمن الشقيق.