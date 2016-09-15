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الهلال يحدد أسعار تذاكر مواجهة الاتحاد بالآسيوية.. الأغلى بـ2500

أعلن نادي الهلال، طرح تذاكر مواجهته مع ضيفه اتحاد جدة، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والمقررة بعد غد الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، على موقع http://hilaltickets.com.

وقد حدت إدارة الهلال أسعار التذاكر على النحو التالي:

50 ريالًا موحدة أفرادًا وعائلات، 100 ريال موحدة الواجهة (F- D)، 150 ريالًا موحدة الواجهة (E)؛ بينما سيكون سعر التذاكر الفضية للعائلات 600 ريال، والفضية للأفراد 800 ريال، أما التذاكر الذهبية للعائلات فقد حُدد سعرها بـ800، وألف ريال للأفراد.
في حين تم تحديد سعر التذاكر البلاتينية للعائلات بـ1200 ريال، وللأفراد بـ1500 ريال، أما "الأفراد بلس" فسيكون سعرها 2500 ريال.
وكشفت إدارة الهلال أن تذاكر الأفراد والعائلات بالنسبة لجماهير نادي الاتحاد؛ سيتم بيعها يدويًّا في ملعب المباراة من خلال البوابة رقم (7)؛ ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا.
وكانت مباراة الذهاب قد شهدت الشهر الماضي تَعادل الفريقين 0- 0 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يحدد أسعار تذاكر مواجهة الاتحاد بالآسيوية.. الأغلى بـ2500
سبق

أعلن نادي الهلال، طرح تذاكر مواجهته مع ضيفه اتحاد جدة، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والمقررة بعد غد الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، على موقع http://hilaltickets.com.

وقد حدت إدارة الهلال أسعار التذاكر على النحو التالي:

50 ريالًا موحدة أفرادًا وعائلات، 100 ريال موحدة الواجهة (F- D)، 150 ريالًا موحدة الواجهة (E)؛ بينما سيكون سعر التذاكر الفضية للعائلات 600 ريال، والفضية للأفراد 800 ريال، أما التذاكر الذهبية للعائلات فقد حُدد سعرها بـ800، وألف ريال للأفراد.
في حين تم تحديد سعر التذاكر البلاتينية للعائلات بـ1200 ريال، وللأفراد بـ1500 ريال، أما "الأفراد بلس" فسيكون سعرها 2500 ريال.
وكشفت إدارة الهلال أن تذاكر الأفراد والعائلات بالنسبة لجماهير نادي الاتحاد؛ سيتم بيعها يدويًّا في ملعب المباراة من خلال البوابة رقم (7)؛ ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا.
وكانت مباراة الذهاب قد شهدت الشهر الماضي تَعادل الفريقين 0- 0 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
01:46 PM

الهلال يحدد أسعار تذاكر مواجهة الاتحاد بالآسيوية.. الأغلى بـ2500

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال، طرح تذاكر مواجهته مع ضيفه اتحاد جدة، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والمقررة بعد غد الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، على موقع http://hilaltickets.com.

وقد حدت إدارة الهلال أسعار التذاكر على النحو التالي:

50 ريالًا موحدة أفرادًا وعائلات، 100 ريال موحدة الواجهة (F- D)، 150 ريالًا موحدة الواجهة (E)؛ بينما سيكون سعر التذاكر الفضية للعائلات 600 ريال، والفضية للأفراد 800 ريال، أما التذاكر الذهبية للعائلات فقد حُدد سعرها بـ800، وألف ريال للأفراد.
في حين تم تحديد سعر التذاكر البلاتينية للعائلات بـ1200 ريال، وللأفراد بـ1500 ريال، أما "الأفراد بلس" فسيكون سعرها 2500 ريال.
وكشفت إدارة الهلال أن تذاكر الأفراد والعائلات بالنسبة لجماهير نادي الاتحاد؛ سيتم بيعها يدويًّا في ملعب المباراة من خلال البوابة رقم (7)؛ ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا.
وكانت مباراة الذهاب قد شهدت الشهر الماضي تَعادل الفريقين 0- 0 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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