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"الأنصاري": تسليم التصاريح لشركة قطارات مكة للنقل العام نهاية الشهر الجاري

النقل العام يكرم اللجنة المرورية والفرق المشاركة في المشروع

أكّد عضو اللجنة المرورية في منطقة مكة المكرمة العقيد المهندس فوزي بن عبد العالي الأنصاري، أنه سيتم وبنهاية الشهر الحالي إنهاء جميع التصاريح وتسليمها لشركة قطارات مكة للنقل العام لتسريع أعمال إنشاء البنية التحتية للمشروع.

جاء ذلك خلال حفل تكريمي أقامه مشروع قطارات مكة للنقل العام لأعضاء اللجنة المرورية والفرق المشاركة في أعمال مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة، في المركز الحضري لأمانة مكة برعاية أمين المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع النقل العام المهندس محمد بن عبد الله القويحص، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي.

وخلال الحفل قدم العميد الانصاري إيضاحًا لمنجزات اللجنة المرورية فيما يخص أعمال المشروع، أوضح خلالها نسب الإنجاز لجميع عناصر المشروع.

بعدها ألقى مدير عام مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا؛ كلمة قدّم خلالها الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم لدعم المشروع، وبعد ذلك تم استعراض فيلم تعريفي عن مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة مكة المكرمة.

من جهته حثّ أمين العاصمة المقدّسة المكتب التنفيذي للمشروع، شركة قطارات مكة للنقل العام والجهات التنفيذية والإشرافية للمشروع على التفاني وبذل المزيد من الجهد للبدء بتشغيل شبكة نقل عام آمنة تخدم احتياجات النقل لسكّان وزوّار العاصمة المقدسة.

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"الأنصاري": تسليم التصاريح لشركة قطارات مكة للنقل العام نهاية الشهر الجاري
سبق

أكّد عضو اللجنة المرورية في منطقة مكة المكرمة العقيد المهندس فوزي بن عبد العالي الأنصاري، أنه سيتم وبنهاية الشهر الحالي إنهاء جميع التصاريح وتسليمها لشركة قطارات مكة للنقل العام لتسريع أعمال إنشاء البنية التحتية للمشروع.

جاء ذلك خلال حفل تكريمي أقامه مشروع قطارات مكة للنقل العام لأعضاء اللجنة المرورية والفرق المشاركة في أعمال مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة، في المركز الحضري لأمانة مكة برعاية أمين المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع النقل العام المهندس محمد بن عبد الله القويحص، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي.

وخلال الحفل قدم العميد الانصاري إيضاحًا لمنجزات اللجنة المرورية فيما يخص أعمال المشروع، أوضح خلالها نسب الإنجاز لجميع عناصر المشروع.

بعدها ألقى مدير عام مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا؛ كلمة قدّم خلالها الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم لدعم المشروع، وبعد ذلك تم استعراض فيلم تعريفي عن مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة مكة المكرمة.

من جهته حثّ أمين العاصمة المقدّسة المكتب التنفيذي للمشروع، شركة قطارات مكة للنقل العام والجهات التنفيذية والإشرافية للمشروع على التفاني وبذل المزيد من الجهد للبدء بتشغيل شبكة نقل عام آمنة تخدم احتياجات النقل لسكّان وزوّار العاصمة المقدسة.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
05:51 PM

"الأنصاري": تسليم التصاريح لشركة قطارات مكة للنقل العام نهاية الشهر الجاري

النقل العام يكرم اللجنة المرورية والفرق المشاركة في المشروع

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هادي العصيمي - الرياض
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أكّد عضو اللجنة المرورية في منطقة مكة المكرمة العقيد المهندس فوزي بن عبد العالي الأنصاري، أنه سيتم وبنهاية الشهر الحالي إنهاء جميع التصاريح وتسليمها لشركة قطارات مكة للنقل العام لتسريع أعمال إنشاء البنية التحتية للمشروع.

جاء ذلك خلال حفل تكريمي أقامه مشروع قطارات مكة للنقل العام لأعضاء اللجنة المرورية والفرق المشاركة في أعمال مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة، في المركز الحضري لأمانة مكة برعاية أمين المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع النقل العام المهندس محمد بن عبد الله القويحص، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي.

وخلال الحفل قدم العميد الانصاري إيضاحًا لمنجزات اللجنة المرورية فيما يخص أعمال المشروع، أوضح خلالها نسب الإنجاز لجميع عناصر المشروع.

بعدها ألقى مدير عام مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا؛ كلمة قدّم خلالها الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم لدعم المشروع، وبعد ذلك تم استعراض فيلم تعريفي عن مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة مكة المكرمة.

من جهته حثّ أمين العاصمة المقدّسة المكتب التنفيذي للمشروع، شركة قطارات مكة للنقل العام والجهات التنفيذية والإشرافية للمشروع على التفاني وبذل المزيد من الجهد للبدء بتشغيل شبكة نقل عام آمنة تخدم احتياجات النقل لسكّان وزوّار العاصمة المقدسة.

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