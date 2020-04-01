"مدني جدة" يسيطر على حريق بشقة سكنية وينقذ عائلة محتجزة

إخلاء بقية سكان العمارة.. ونقل فتاة للمستشفى

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في وحدة سكنية، وإنقاذ أفراد العائلة المحتجزة وإخلاء بقية سكان العمارة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني: إن غرفة العمليات 911 تَلَقّت بلاغًا مساء اليوم عن نشوب حريق بشقة في إحدى العمائر السكنية بحي المروة، وبمباشرة الحادث تم إنقاذ العائلة المحتجزة بالشقة وإخماد الحريق وإخلاء جميع سكان العمارة.

وأفاد بأن الحريق نتج عنه تأثر أفراد العائلة جراء استنشاق الأدخنة بأعراض اختناق بسيطة، تم التعامل معهم في الموقع من قِبَل الهلال الأحمر دون الحاجة لنقلهم للمستشفى؛ فيما نُقلت حالة واحدة فقط لفتاة في العقد الثالث من العمر للمستشفى وحالتها مطمئنة ولله الحمد.