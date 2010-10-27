"وزارة الحج": ضبطنا عددًا من المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة واتخذنا الإجراءات المناسبة

شددت على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية أثناء أداء مناسك العمرة والزيارة

شددت وزارة الحج والعمرة على أهمية التقيد بكل الإجراءات الصحية والاحترازية أثناء أداء مناسك العمرة والزيارة والوجود في الحرمين الشريفين، وذلك عبر ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي باستمرار والمحافظة على التباعد المكاني، إضافة إلى التقيد بالأوقات المحددة لكل مجموعة، والحرص على عدم الدخول للحرمين الشريفين إلا بعد إصدار التصاريح المعتمدة من خلال تطبيق "اعتمرنا" والحذر من التطبيقات المضللة.

وأكدت الوزارة أنها حرصت على تطبيق أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات التنظيمية والاحترازية، عبر المراقبة المستمرة في كل مراحل رحلة المعتمر والزائر والإشراف المباشر على الأفواج ونقاط التجمع المحددة؛ لضمان توفير الأجواء الروحانية والآمنة لضيوف الرحمن.

وقالت الوزارة إنها ضبطت عددًا من المخالفين للأنظمة والتعليمات التي فرضتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أنها اتخذت في حينها الإجراءات المناسبة وقامت بتوجيههم وإرشادهم وإعادة المخالفين للتصاريح، وذلك حرصًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.