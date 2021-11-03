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جدة: "الموارد" تخالف منشأة أهملت حارسها وتمهلها 24 ساعة لتصحيح وضعه

يعمل بمهنة حارس مشروع والسكن يشترط فيه وسائل السلامة والصحة

خالفت فرق الرقابة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشأة مقاولات في محافظة جدة لوجود عامل يعمل بمهنة حارس مشروع لم توفر له مقراً للحراسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أنه تمّت مخالفة المنشأة وأخذ التعهدات اللازمة عليها بتوفير مقر ملائم وفق الاشتراطات المحدّدة، إضافة إلى وسائل السلامة والصحة المهنية خلال 24 ساعة.

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جدة: "الموارد" تخالف منشأة أهملت حارسها وتمهلها 24 ساعة لتصحيح وضعه
سبق

خالفت فرق الرقابة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشأة مقاولات في محافظة جدة لوجود عامل يعمل بمهنة حارس مشروع لم توفر له مقراً للحراسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أنه تمّت مخالفة المنشأة وأخذ التعهدات اللازمة عليها بتوفير مقر ملائم وفق الاشتراطات المحدّدة، إضافة إلى وسائل السلامة والصحة المهنية خلال 24 ساعة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
01:46 PM

جدة: "الموارد" تخالف منشأة أهملت حارسها وتمهلها 24 ساعة لتصحيح وضعه

يعمل بمهنة حارس مشروع والسكن يشترط فيه وسائل السلامة والصحة

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فهد الغبيوي - جدة
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1,576

خالفت فرق الرقابة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشأة مقاولات في محافظة جدة لوجود عامل يعمل بمهنة حارس مشروع لم توفر له مقراً للحراسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أنه تمّت مخالفة المنشأة وأخذ التعهدات اللازمة عليها بتوفير مقر ملائم وفق الاشتراطات المحدّدة، إضافة إلى وسائل السلامة والصحة المهنية خلال 24 ساعة.

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