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مدير مستشفى "فهد" يزور نادي الصم النسائي بالمحافظة

واتفاق على تقديم المركز للوحات إرشادية

زار مدير مستشفى الملك فهد بجدة "الدكتور عبدالرحمن بخش"، نادي الصم النسائي بالمحافظة.

كان في استقبال الدكتور "بخش": رئيسة المجلس الأعلى للنادي الأميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز، ورئيسة النادي فائزة عباس نتو، والفتيات الصَّمَّاوات، وأعضاء مجلس الإدارة.

واصطحبت الأميرة نوف: الدكتور بخش، والوفد المرافق له في جولة تفقدية بين أروقة النادي المتعددة؛ حيث أبدى سعادته بإنتاج منسوبي النادي الفني و الإبداعي، وقدم شكره للقائمين على المركز لما يقدمونه من جهود في تدريب منسوبي النادي.

وتم الاتفاق خلال الزيارة على أن يقدم المركز اللوحات الإرشادية داخل المستشفى لذوي الإعاقة من الصم بلغة الإشارة، بهدف تيسير سبل التعامل والإجراءات لهم، كخدمة متميزة يقدمها المستشفى لهذه الفئة العزيزة على المجتمع، بالإضافة لإنتاج فيلم توعوي عن دور المستشفى ويترجم للغة الإشارة؛ حيث تقوم بالترجمة رئيسة النادي عضو الاتحاد السعودي لرياضة الصم "فايزة نتو".

كما قدم المستشفى آلية زيارة منسوبات النادي لقسم الأنف والأذن والحنجرة، بهدف الكشف الدوري، وقياس السمع، وإمكانية زراعة القوقعة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية المستشفى في تفعيل دورها الاجتماعي، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي يوليها المستشفى جل اهتمامه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير مستشفى "فهد" يزور نادي الصم النسائي بالمحافظة
سبق

زار مدير مستشفى الملك فهد بجدة "الدكتور عبدالرحمن بخش"، نادي الصم النسائي بالمحافظة.

كان في استقبال الدكتور "بخش": رئيسة المجلس الأعلى للنادي الأميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز، ورئيسة النادي فائزة عباس نتو، والفتيات الصَّمَّاوات، وأعضاء مجلس الإدارة.

واصطحبت الأميرة نوف: الدكتور بخش، والوفد المرافق له في جولة تفقدية بين أروقة النادي المتعددة؛ حيث أبدى سعادته بإنتاج منسوبي النادي الفني و الإبداعي، وقدم شكره للقائمين على المركز لما يقدمونه من جهود في تدريب منسوبي النادي.

وتم الاتفاق خلال الزيارة على أن يقدم المركز اللوحات الإرشادية داخل المستشفى لذوي الإعاقة من الصم بلغة الإشارة، بهدف تيسير سبل التعامل والإجراءات لهم، كخدمة متميزة يقدمها المستشفى لهذه الفئة العزيزة على المجتمع، بالإضافة لإنتاج فيلم توعوي عن دور المستشفى ويترجم للغة الإشارة؛ حيث تقوم بالترجمة رئيسة النادي عضو الاتحاد السعودي لرياضة الصم "فايزة نتو".

كما قدم المستشفى آلية زيارة منسوبات النادي لقسم الأنف والأذن والحنجرة، بهدف الكشف الدوري، وقياس السمع، وإمكانية زراعة القوقعة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية المستشفى في تفعيل دورها الاجتماعي، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي يوليها المستشفى جل اهتمامه.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
06:14 PM

مدير مستشفى "فهد" يزور نادي الصم النسائي بالمحافظة

واتفاق على تقديم المركز للوحات إرشادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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زار مدير مستشفى الملك فهد بجدة "الدكتور عبدالرحمن بخش"، نادي الصم النسائي بالمحافظة.

كان في استقبال الدكتور "بخش": رئيسة المجلس الأعلى للنادي الأميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز، ورئيسة النادي فائزة عباس نتو، والفتيات الصَّمَّاوات، وأعضاء مجلس الإدارة.

واصطحبت الأميرة نوف: الدكتور بخش، والوفد المرافق له في جولة تفقدية بين أروقة النادي المتعددة؛ حيث أبدى سعادته بإنتاج منسوبي النادي الفني و الإبداعي، وقدم شكره للقائمين على المركز لما يقدمونه من جهود في تدريب منسوبي النادي.

وتم الاتفاق خلال الزيارة على أن يقدم المركز اللوحات الإرشادية داخل المستشفى لذوي الإعاقة من الصم بلغة الإشارة، بهدف تيسير سبل التعامل والإجراءات لهم، كخدمة متميزة يقدمها المستشفى لهذه الفئة العزيزة على المجتمع، بالإضافة لإنتاج فيلم توعوي عن دور المستشفى ويترجم للغة الإشارة؛ حيث تقوم بالترجمة رئيسة النادي عضو الاتحاد السعودي لرياضة الصم "فايزة نتو".

كما قدم المستشفى آلية زيارة منسوبات النادي لقسم الأنف والأذن والحنجرة، بهدف الكشف الدوري، وقياس السمع، وإمكانية زراعة القوقعة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية المستشفى في تفعيل دورها الاجتماعي، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي يوليها المستشفى جل اهتمامه.

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