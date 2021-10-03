وأكد "النمر" في تغريدة على حسابه بتويتر، أن السهر المتواصل يؤثر على الذاكرة القصيرة والانتباه والتركيز وسرعة التفكير والتحليل.

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، الطلاب من السهر ليلة الاختبارات، والذهاب لموعد الاختبار دون نوم.

"النمر" يحذّر الطلاب من السهر المتواصل ليلة الاختبارات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-03 حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، الطلاب من السهر ليلة الاختبارات، والذهاب لموعد الاختبار دون نوم. وأكد "النمر" في تغريدة على حسابه بتويتر، أن السهر المتواصل يؤثر على الذاكرة القصيرة والانتباه والتركيز وسرعة التفكير والتحليل.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 10:07 AM

"النمر" يحذّر الطلاب من السهر المتواصل ليلة الاختبارات قال: يؤثر على الذاكرة والانتباه والتركيز وسرعة التفكير





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حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، الطلاب من السهر ليلة الاختبارات، والذهاب لموعد الاختبار دون نوم.

وأكد "النمر" في تغريدة على حسابه بتويتر، أن السهر المتواصل يؤثر على الذاكرة القصيرة والانتباه والتركيز وسرعة التفكير والتحليل.