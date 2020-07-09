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شاهد.. طاقم طبي بعناية مستشفى الملك سلمان يحتفل بتعافي حالة من كورونا

احتفل طاقم طبي بالعناية المركزة بمستشفى الملك سلمان بالرياض، بتعافي حالة حرجة من فيروس كورونا المستجد.

واستقبل الكادر الطبي بالمستشفى الحالة بفرحة عامرة بعد تعافيها وتصفيق حار أثناء خروج إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد من العناية المركزة، بعد معاناته مع المرض وبقائها لفترات على أجهزة التنفس الصناعية.

https://twitter.com/RUH_KSH/status/1281184334138036227

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. طاقم طبي بعناية مستشفى الملك سلمان يحتفل بتعافي حالة من كورونا
سبق

احتفل طاقم طبي بالعناية المركزة بمستشفى الملك سلمان بالرياض، بتعافي حالة حرجة من فيروس كورونا المستجد.

واستقبل الكادر الطبي بالمستشفى الحالة بفرحة عامرة بعد تعافيها وتصفيق حار أثناء خروج إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد من العناية المركزة، بعد معاناته مع المرض وبقائها لفترات على أجهزة التنفس الصناعية.

https://twitter.com/RUH_KSH/status/1281184334138036227

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:28 PM

شاهد.. طاقم طبي بعناية مستشفى الملك سلمان يحتفل بتعافي حالة من كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل طاقم طبي بالعناية المركزة بمستشفى الملك سلمان بالرياض، بتعافي حالة حرجة من فيروس كورونا المستجد.

واستقبل الكادر الطبي بالمستشفى الحالة بفرحة عامرة بعد تعافيها وتصفيق حار أثناء خروج إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد من العناية المركزة، بعد معاناته مع المرض وبقائها لفترات على أجهزة التنفس الصناعية.

https://twitter.com/RUH_KSH/status/1281184334138036227

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