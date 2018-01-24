"التويجري": نتوقع نمو القطاع غير النفطي 2.4% هذا العام
قال: 50% من مشتري السندات الأخيرة من أوروبا وأمريكا
أفاد وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري، بأنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6% هذا العام.
وقال "التويجري"، في مقابلة مع إخبارية "العربية" على هامش "دافوس 2019": القطاع غير النفطي سينمو 2.4% في العام 2019.
وأضاف: نهتم بزيادة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف عند النظر إلى النمو الاقتصادي.
وكشف أن أكثر من 50% من مشتري السندات الأخيرة كانوا من أوروبا وأمريكا.
"التويجري": نتوقع نمو القطاع غير النفطي 2.4% هذا العام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-01-24
أفاد وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري، بأنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6% هذا العام.
وقال "التويجري"، في مقابلة مع إخبارية "العربية" على هامش "دافوس 2019": القطاع غير النفطي سينمو 2.4% في العام 2019.
وأضاف: نهتم بزيادة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف عند النظر إلى النمو الاقتصادي.
وكشف أن أكثر من 50% من مشتري السندات الأخيرة كانوا من أوروبا وأمريكا.
24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
01:06 PM
"التويجري": نتوقع نمو القطاع غير النفطي 2.4% هذا العام
قال: 50% من مشتري السندات الأخيرة من أوروبا وأمريكا
أفاد وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري، بأنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6% هذا العام.
وقال "التويجري"، في مقابلة مع إخبارية "العربية" على هامش "دافوس 2019": القطاع غير النفطي سينمو 2.4% في العام 2019.
وأضاف: نهتم بزيادة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف عند النظر إلى النمو الاقتصادي.
وكشف أن أكثر من 50% من مشتري السندات الأخيرة كانوا من أوروبا وأمريكا.