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توقيع مذكرة تفاهم بين "أرامكو" و"غازبروم" الروسية

ديميتريف: سنوقّع 14 اتفاقية جديدة مع شركات سعودية

شهدت فعاليات #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم بين الشركات السعودية والروسية قُبيل زيارة بوتين للرياض.

ووقّعت "أرامكو السعودية"، وشركة "غازبروم" الروسية مذكرة تفاهم.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف؛ إن الصندوق سيوقّع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات #السعودية.

وتفصيلًا وقّعت شركة "أرامكو" وشركة "غازبروم" الروسية، مذكرة تفاهم على هامش منتدى الاستثمار الروسي السعودي.

جرى حفل التوقيع على هامش منتدى الاستثمار الروسي السعودي، الذي نظّمه كل من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي RDIF، والهيئة السعودية العامة للاستثمار SAGIA، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية SCISP.

كما وقّعت شركة "أرامكو" السعودية مذكرات تفاهم مع شركة الأنابيب المعدنية الروسية، بالإضافة لشركة "غالين" ومصنع "تشليابينسك" للأنابيب، ومع "إنغار سيرفيس" ومجموعة "إنتاتول".

ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك، يمثلون كبرى الشركات في البلدين، كما يحضر هذه الفعالية أكبر وفد من رجال الأعمال الروس، وأكثرهم تمثيلًا في تاريخ العلاقات بين موسكو والرياض.

ويناقش المنتدى، الذي انطلق صباح اليوم، مستقبل الطاقة والحلول المقدمة لاستدامتها والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.

المنتدى السعودي الروسي بوتين في السعودية أرامكو غازبروم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع مذكرة تفاهم بين "أرامكو" و"غازبروم" الروسية
سبق

شهدت فعاليات #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم بين الشركات السعودية والروسية قُبيل زيارة بوتين للرياض.

ووقّعت "أرامكو السعودية"، وشركة "غازبروم" الروسية مذكرة تفاهم.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف؛ إن الصندوق سيوقّع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات #السعودية.

وتفصيلًا وقّعت شركة "أرامكو" وشركة "غازبروم" الروسية، مذكرة تفاهم على هامش منتدى الاستثمار الروسي السعودي.

جرى حفل التوقيع على هامش منتدى الاستثمار الروسي السعودي، الذي نظّمه كل من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي RDIF، والهيئة السعودية العامة للاستثمار SAGIA، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية SCISP.

كما وقّعت شركة "أرامكو" السعودية مذكرات تفاهم مع شركة الأنابيب المعدنية الروسية، بالإضافة لشركة "غالين" ومصنع "تشليابينسك" للأنابيب، ومع "إنغار سيرفيس" ومجموعة "إنتاتول".

ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك، يمثلون كبرى الشركات في البلدين، كما يحضر هذه الفعالية أكبر وفد من رجال الأعمال الروس، وأكثرهم تمثيلًا في تاريخ العلاقات بين موسكو والرياض.

ويناقش المنتدى، الذي انطلق صباح اليوم، مستقبل الطاقة والحلول المقدمة لاستدامتها والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
10:52 AM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
01:42 PM

توقيع مذكرة تفاهم بين "أرامكو" و"غازبروم" الروسية

ديميتريف: سنوقّع 14 اتفاقية جديدة مع شركات سعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت فعاليات #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم بين الشركات السعودية والروسية قُبيل زيارة بوتين للرياض.

ووقّعت "أرامكو السعودية"، وشركة "غازبروم" الروسية مذكرة تفاهم.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف؛ إن الصندوق سيوقّع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات #السعودية.

وتفصيلًا وقّعت شركة "أرامكو" وشركة "غازبروم" الروسية، مذكرة تفاهم على هامش منتدى الاستثمار الروسي السعودي.

جرى حفل التوقيع على هامش منتدى الاستثمار الروسي السعودي، الذي نظّمه كل من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي RDIF، والهيئة السعودية العامة للاستثمار SAGIA، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية SCISP.

كما وقّعت شركة "أرامكو" السعودية مذكرات تفاهم مع شركة الأنابيب المعدنية الروسية، بالإضافة لشركة "غالين" ومصنع "تشليابينسك" للأنابيب، ومع "إنغار سيرفيس" ومجموعة "إنتاتول".

ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك، يمثلون كبرى الشركات في البلدين، كما يحضر هذه الفعالية أكبر وفد من رجال الأعمال الروس، وأكثرهم تمثيلًا في تاريخ العلاقات بين موسكو والرياض.

ويناقش المنتدى، الذي انطلق صباح اليوم، مستقبل الطاقة والحلول المقدمة لاستدامتها والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.

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