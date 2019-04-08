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السعودية تنفي ما يتردّد عن تهديدها ببيع النفط بعملة غير الدولار

"الطاقة" أكّدت التزام حكومة المملكة بدورها كقوة توازن في الأسواق

أكّدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن ما يتردّد أخيراً من مزاعم بشأن تهديد المملكة العربية السعودية ببيع نفطها بعملاتٍ أخرى غير الدولار، هي معلوماتٌ تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة بهذا الخصوص، موقف المملكة حول هذا الموضوع.

وقالت الوزارة إن المملكة عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقودٍ عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد.

وأكّدت الوزارة مرة أخرى التزام حكومة المملكة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.

________

قال: بالطبع لا .. إنها قائمة منذ أمد طويل

الفالح: لا تغيير لسياسة تجارة النفط بالدولار

قال وزير الطاقة خالد الفالح؛ اليوم الإثنين، إنه لا يوجد تغيير في سياسة المملكة القائمة منذ أمدٍ طويل لتجارة النفط بالدولار الأمريكي.

وقال الفالح؛ عندما طُلب منه التعليق على إمكانية تخلي السعودية عن الدولار "بالطبع لا. لا تغيير أياً كان على سياستنا القائمة منذ أمدٍ طويل، وفق (رويترز)".

صحيفة سبق الإلكترونية الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تنفي ما يتردّد عن تهديدها ببيع النفط بعملة غير الدولار
سبق

أكّدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن ما يتردّد أخيراً من مزاعم بشأن تهديد المملكة العربية السعودية ببيع نفطها بعملاتٍ أخرى غير الدولار، هي معلوماتٌ تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة بهذا الخصوص، موقف المملكة حول هذا الموضوع.

وقالت الوزارة إن المملكة عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقودٍ عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد.

وأكّدت الوزارة مرة أخرى التزام حكومة المملكة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.

________

قال: بالطبع لا .. إنها قائمة منذ أمد طويل

الفالح: لا تغيير لسياسة تجارة النفط بالدولار

قال وزير الطاقة خالد الفالح؛ اليوم الإثنين، إنه لا يوجد تغيير في سياسة المملكة القائمة منذ أمدٍ طويل لتجارة النفط بالدولار الأمريكي.

وقال الفالح؛ عندما طُلب منه التعليق على إمكانية تخلي السعودية عن الدولار "بالطبع لا. لا تغيير أياً كان على سياستنا القائمة منذ أمدٍ طويل، وفق (رويترز)".

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
11:44 AM
اخر تعديل
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:54 PM

السعودية تنفي ما يتردّد عن تهديدها ببيع النفط بعملة غير الدولار

"الطاقة" أكّدت التزام حكومة المملكة بدورها كقوة توازن في الأسواق

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مجموعة من المحررين - الرياض
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10,390

أكّدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن ما يتردّد أخيراً من مزاعم بشأن تهديد المملكة العربية السعودية ببيع نفطها بعملاتٍ أخرى غير الدولار، هي معلوماتٌ تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة بهذا الخصوص، موقف المملكة حول هذا الموضوع.

وقالت الوزارة إن المملكة عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقودٍ عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد.

وأكّدت الوزارة مرة أخرى التزام حكومة المملكة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.

________

قال: بالطبع لا .. إنها قائمة منذ أمد طويل

الفالح: لا تغيير لسياسة تجارة النفط بالدولار

قال وزير الطاقة خالد الفالح؛ اليوم الإثنين، إنه لا يوجد تغيير في سياسة المملكة القائمة منذ أمدٍ طويل لتجارة النفط بالدولار الأمريكي.

وقال الفالح؛ عندما طُلب منه التعليق على إمكانية تخلي السعودية عن الدولار "بالطبع لا. لا تغيير أياً كان على سياستنا القائمة منذ أمدٍ طويل، وفق (رويترز)".

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