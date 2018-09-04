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خرج للتنزه واختفى.. أسرة بالرياض تناشد البحث عن والدهم.. أرسل موقعه قبل 6 أيام!

نجله يروي: لا يعاني مشاكل نفسية أو صحية وأبلغنا الجهات الأمنية.. لا أثر له وهاتفه مغلق

تناشد أسرة خمسيني من الرياض، مساعدتهم في البحث عن والدهم الذي غادر منزلهم بحي الشفاء يوم عرفة، بغرض التنزه على طريق الحوطة الجديد، واختفى أثره من هناك.
وقال ابنه "راشد" لـ"سبق" إن والده "موفي فرحان موفي الدوسري" والذي يبلغ من العمر 55 عاماً، غادر منزلهم من حي الشفاء بالعاصمة الرياض يوم 9 ذي الحجة 1439هـ بغرض التنزه، وآخر تواصل تم معه قبل ستة أيام بواسطة الواتساب أرسل خلالها إحداثية لموقعة، وكان على طريق حوطة بني تميم الجديد وبعدها اختفى أثره وهاتفه مغلق.
وأضاف أن والده لا يعاني أي مشاكل نفسية أو صحية، ومركبته نوع جيب تويوتا فورتشنر 2018 أبيض لوحة رقم (د س ا 8753)، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة وجرى البحث عنه في الأماكن المتوقع وجوده فيها لكن دون جدوى.
وتناشد الأسرة قراء "سبق" مساعدتهم في ملاحظته، والتواصل معهم حين حصولهم على أي معلومة على أحد الرقمين التاليين: (٠٥٥٦٨٥١٢٠١ / ٠٥٠٧٩٠٠١٥٩).

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خرج للتنزه واختفى.. أسرة بالرياض تناشد البحث عن والدهم.. أرسل موقعه قبل 6 أيام!
سبق

تناشد أسرة خمسيني من الرياض، مساعدتهم في البحث عن والدهم الذي غادر منزلهم بحي الشفاء يوم عرفة، بغرض التنزه على طريق الحوطة الجديد، واختفى أثره من هناك.
وقال ابنه "راشد" لـ"سبق" إن والده "موفي فرحان موفي الدوسري" والذي يبلغ من العمر 55 عاماً، غادر منزلهم من حي الشفاء بالعاصمة الرياض يوم 9 ذي الحجة 1439هـ بغرض التنزه، وآخر تواصل تم معه قبل ستة أيام بواسطة الواتساب أرسل خلالها إحداثية لموقعة، وكان على طريق حوطة بني تميم الجديد وبعدها اختفى أثره وهاتفه مغلق.
وأضاف أن والده لا يعاني أي مشاكل نفسية أو صحية، ومركبته نوع جيب تويوتا فورتشنر 2018 أبيض لوحة رقم (د س ا 8753)، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة وجرى البحث عنه في الأماكن المتوقع وجوده فيها لكن دون جدوى.
وتناشد الأسرة قراء "سبق" مساعدتهم في ملاحظته، والتواصل معهم حين حصولهم على أي معلومة على أحد الرقمين التاليين: (٠٥٥٦٨٥١٢٠١ / ٠٥٠٧٩٠٠١٥٩).

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
10:28 AM

خرج للتنزه واختفى.. أسرة بالرياض تناشد البحث عن والدهم.. أرسل موقعه قبل 6 أيام!

نجله يروي: لا يعاني مشاكل نفسية أو صحية وأبلغنا الجهات الأمنية.. لا أثر له وهاتفه مغلق

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
18
72,410

تناشد أسرة خمسيني من الرياض، مساعدتهم في البحث عن والدهم الذي غادر منزلهم بحي الشفاء يوم عرفة، بغرض التنزه على طريق الحوطة الجديد، واختفى أثره من هناك.
وقال ابنه "راشد" لـ"سبق" إن والده "موفي فرحان موفي الدوسري" والذي يبلغ من العمر 55 عاماً، غادر منزلهم من حي الشفاء بالعاصمة الرياض يوم 9 ذي الحجة 1439هـ بغرض التنزه، وآخر تواصل تم معه قبل ستة أيام بواسطة الواتساب أرسل خلالها إحداثية لموقعة، وكان على طريق حوطة بني تميم الجديد وبعدها اختفى أثره وهاتفه مغلق.
وأضاف أن والده لا يعاني أي مشاكل نفسية أو صحية، ومركبته نوع جيب تويوتا فورتشنر 2018 أبيض لوحة رقم (د س ا 8753)، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة وجرى البحث عنه في الأماكن المتوقع وجوده فيها لكن دون جدوى.
وتناشد الأسرة قراء "سبق" مساعدتهم في ملاحظته، والتواصل معهم حين حصولهم على أي معلومة على أحد الرقمين التاليين: (٠٥٥٦٨٥١٢٠١ / ٠٥٠٧٩٠٠١٥٩).

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