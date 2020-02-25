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"الدراج" مديرًا لفرع صندوق التنمية الزراعية بجازان

أصدر مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير فهد السهلي، قرارًا بتكليف المهندس أحمد بن عبدالله دراج مديرًا عامًا لفرع الصندوق بمنطقة جازان.

فيما عبّر «الدراج» عن خالص شكره وتقديره لمدير عام صندوق التنمية الزراعية فهد السهلي سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يكون هذا دافعًا له لمزيد من العمل والعطاء.

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"الدراج" مديرًا لفرع صندوق التنمية الزراعية بجازان
سبق

أصدر مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير فهد السهلي، قرارًا بتكليف المهندس أحمد بن عبدالله دراج مديرًا عامًا لفرع الصندوق بمنطقة جازان.

فيما عبّر «الدراج» عن خالص شكره وتقديره لمدير عام صندوق التنمية الزراعية فهد السهلي سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يكون هذا دافعًا له لمزيد من العمل والعطاء.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
10:21 PM

"الدراج" مديرًا لفرع صندوق التنمية الزراعية بجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير فهد السهلي، قرارًا بتكليف المهندس أحمد بن عبدالله دراج مديرًا عامًا لفرع الصندوق بمنطقة جازان.

فيما عبّر «الدراج» عن خالص شكره وتقديره لمدير عام صندوق التنمية الزراعية فهد السهلي سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يكون هذا دافعًا له لمزيد من العمل والعطاء.

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