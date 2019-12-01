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أول رئيسة بلدية بالطائف لـ"سبق": أعتزّ بالثقة الغالية لخدمة الوطن

أكدت أن المرأة اليوم شريك مع الرجل في تحقيق رؤية المملكة

أكّدت أول رئيسة بلدية بالطائف، المهندسة هنوف البقمي؛ اعتزازها بالثقة الغالية لتعينها بهذا المنصب، مبينة أنه سيكون حافزًا لها نحو تحقيق النجاح في تعزيز مكانتها كمواطنة سعودية تطمح في خدمة وطنها.

وبيّنت المهندسة البقمي في تصريح لـ"سبق"، أن المرأة اليوم شريك مع الرجل في تحقيق رؤية المملكة التي تدعم توظيف المرأة، وتمكينها من المناصب القيادية، داعية الله عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.

ورفعت المهندسة "البقمي" شكرها لأمين الطائف، مؤكدة أن هذه الثقة ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى دعم أمين الطائف لكافة منسوبي ومنسوبات الأمانة؛ مما يسهم في الارتقاء بالأداء نحو الأفضل.

وكان أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد أصدر قرارًا بإنشاء بلدية فرعية نسائية بالطائف؛ لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدات، وفق بيئة عمل متكاملة، وتكليف المهندسة هنوف البقمي رئيسةً للبلدية، لتنطلق البلدية مهامها في تقديم أرقى الخدمات المناطة بها.

رئيسة بلدية بالطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول رئيسة بلدية بالطائف لـ"سبق": أعتزّ بالثقة الغالية لخدمة الوطن
سبق

أكّدت أول رئيسة بلدية بالطائف، المهندسة هنوف البقمي؛ اعتزازها بالثقة الغالية لتعينها بهذا المنصب، مبينة أنه سيكون حافزًا لها نحو تحقيق النجاح في تعزيز مكانتها كمواطنة سعودية تطمح في خدمة وطنها.

وبيّنت المهندسة البقمي في تصريح لـ"سبق"، أن المرأة اليوم شريك مع الرجل في تحقيق رؤية المملكة التي تدعم توظيف المرأة، وتمكينها من المناصب القيادية، داعية الله عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.

ورفعت المهندسة "البقمي" شكرها لأمين الطائف، مؤكدة أن هذه الثقة ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى دعم أمين الطائف لكافة منسوبي ومنسوبات الأمانة؛ مما يسهم في الارتقاء بالأداء نحو الأفضل.

وكان أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد أصدر قرارًا بإنشاء بلدية فرعية نسائية بالطائف؛ لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدات، وفق بيئة عمل متكاملة، وتكليف المهندسة هنوف البقمي رئيسةً للبلدية، لتنطلق البلدية مهامها في تقديم أرقى الخدمات المناطة بها.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
05:35 PM

أول رئيسة بلدية بالطائف لـ"سبق": أعتزّ بالثقة الغالية لخدمة الوطن

أكدت أن المرأة اليوم شريك مع الرجل في تحقيق رؤية المملكة

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متعب البقمي - الطائف
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أكّدت أول رئيسة بلدية بالطائف، المهندسة هنوف البقمي؛ اعتزازها بالثقة الغالية لتعينها بهذا المنصب، مبينة أنه سيكون حافزًا لها نحو تحقيق النجاح في تعزيز مكانتها كمواطنة سعودية تطمح في خدمة وطنها.

وبيّنت المهندسة البقمي في تصريح لـ"سبق"، أن المرأة اليوم شريك مع الرجل في تحقيق رؤية المملكة التي تدعم توظيف المرأة، وتمكينها من المناصب القيادية، داعية الله عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.

ورفعت المهندسة "البقمي" شكرها لأمين الطائف، مؤكدة أن هذه الثقة ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى دعم أمين الطائف لكافة منسوبي ومنسوبات الأمانة؛ مما يسهم في الارتقاء بالأداء نحو الأفضل.

وكان أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد أصدر قرارًا بإنشاء بلدية فرعية نسائية بالطائف؛ لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدات، وفق بيئة عمل متكاملة، وتكليف المهندسة هنوف البقمي رئيسةً للبلدية، لتنطلق البلدية مهامها في تقديم أرقى الخدمات المناطة بها.

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