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"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8547.61 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال لأكثر من 375 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 13.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8547.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها تسعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 375 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 44 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، وأنعام القابضة، ومسك، وكهرباء السعودية، والعالمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: تعليم ريت، وكيمانول، وزين السعودية، والاتحاد، وسوليدرتي تكافل فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.05%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والكهرباء السعودية، والإنماء، والجزيرة، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: كهرباء السعودية، والكابلات السعودية، والإنماء، والأسماك، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 209.49 نقطة ليقفل عند مستوى 14419.15 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 175 ألف سهم تقاسمتها 823 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8547.61 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 13.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8547.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها تسعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 375 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 44 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، وأنعام القابضة، ومسك، وكهرباء السعودية، والعالمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: تعليم ريت، وكيمانول، وزين السعودية، والاتحاد، وسوليدرتي تكافل فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.05%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والكهرباء السعودية، والإنماء، والجزيرة، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: كهرباء السعودية، والكابلات السعودية، والإنماء، والأسماك، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 209.49 نقطة ليقفل عند مستوى 14419.15 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 175 ألف سهم تقاسمتها 823 صفقة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:08 PM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:56 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8547.61 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال لأكثر من 375 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 13.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8547.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها تسعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 375 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 44 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، وأنعام القابضة، ومسك، وكهرباء السعودية، والعالمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: تعليم ريت، وكيمانول، وزين السعودية، والاتحاد، وسوليدرتي تكافل فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.05%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والكهرباء السعودية، والإنماء، والجزيرة، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: كهرباء السعودية، والكابلات السعودية، والإنماء، والأسماك، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 209.49 نقطة ليقفل عند مستوى 14419.15 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 175 ألف سهم تقاسمتها 823 صفقة.

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