الجيش اللبناني عبر طائراته العسكرية: لا تغادروا منازلكم إلّا للضرورة القصوى

الطوافات قامت بالتحليق فوق جميع المناطق داعيةً المواطنين إلى البقاء في المنازل

دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم مغادرتها إلّا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم، وعدم التجمّع تحت طائلة المسؤوليّة.



وذكرت في بيان لها اليوم أن طوافات عسكرية تابعة للجيش اللبناني مزوّدة بمكبرات صوت قامت بالتحليق فوق جميع المناطق اللبنانية، داعيةً المواطنين إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلّا للضرورة القصوى.