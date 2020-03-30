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"هدف" يدعم 80 ألف مواطن ممّن وُظفوا بالقطاع الخاص من يوليو 2019

لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أدائها في ظل تداعيات فيروس كورونا

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تفعيل أولى مبادرات الدعم التي أعلنتها الحكومة لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، حيث تستهدف المبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من بداية يوليو 2019م؛ "بأثر رجعي" ولم يسبق دعمهم، إذ يتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة.

تأتي هذه المبادرة كإحدى المبادرات، التي أطلقها الصندوق أخيراً ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونياً والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://www.taqat.sa، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف" من تبويب أصحاب الأعمال، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها تسلُّم الطلب من قِبل الصندوق والتأكّد من استيفاء المنشأة الضوابط وتقديم الدعم لها.

وخصص "هدف" مبلغ مليار ريال، لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد 1 يوليو 2019م حتى الآن، ولم تسبق استفادتهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، التي تراوح أجورهم بين 4000 و15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 30% بأثر رجعي لمدة سنتين، كما تضاف نسبة إضافة للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسة أو في منشأة صغيرة.

يذكر أن الصندوق أعلن تخصيص نحو 5.3 مليار ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات.

وأكد "هدف" أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقاً من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يدعم 80 ألف مواطن ممّن وُظفوا بالقطاع الخاص من يوليو 2019
سبق

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تفعيل أولى مبادرات الدعم التي أعلنتها الحكومة لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، حيث تستهدف المبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من بداية يوليو 2019م؛ "بأثر رجعي" ولم يسبق دعمهم، إذ يتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة.

تأتي هذه المبادرة كإحدى المبادرات، التي أطلقها الصندوق أخيراً ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونياً والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://www.taqat.sa، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف" من تبويب أصحاب الأعمال، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها تسلُّم الطلب من قِبل الصندوق والتأكّد من استيفاء المنشأة الضوابط وتقديم الدعم لها.

وخصص "هدف" مبلغ مليار ريال، لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد 1 يوليو 2019م حتى الآن، ولم تسبق استفادتهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، التي تراوح أجورهم بين 4000 و15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 30% بأثر رجعي لمدة سنتين، كما تضاف نسبة إضافة للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسة أو في منشأة صغيرة.

يذكر أن الصندوق أعلن تخصيص نحو 5.3 مليار ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات.

وأكد "هدف" أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقاً من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
02:09 PM

"هدف" يدعم 80 ألف مواطن ممّن وُظفوا بالقطاع الخاص من يوليو 2019

لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أدائها في ظل تداعيات فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تفعيل أولى مبادرات الدعم التي أعلنتها الحكومة لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، حيث تستهدف المبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من بداية يوليو 2019م؛ "بأثر رجعي" ولم يسبق دعمهم، إذ يتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة.

تأتي هذه المبادرة كإحدى المبادرات، التي أطلقها الصندوق أخيراً ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونياً والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://www.taqat.sa، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف" من تبويب أصحاب الأعمال، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها تسلُّم الطلب من قِبل الصندوق والتأكّد من استيفاء المنشأة الضوابط وتقديم الدعم لها.

وخصص "هدف" مبلغ مليار ريال، لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد 1 يوليو 2019م حتى الآن، ولم تسبق استفادتهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، التي تراوح أجورهم بين 4000 و15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 30% بأثر رجعي لمدة سنتين، كما تضاف نسبة إضافة للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسة أو في منشأة صغيرة.

يذكر أن الصندوق أعلن تخصيص نحو 5.3 مليار ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات.

وأكد "هدف" أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقاً من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

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