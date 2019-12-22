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استمع للأصوات المخيفة عل شؤاطئ "المتوسط".. "أبواق السماء" أم "الحوت الأزرق"؟

ظهرت في مصر وليبيا والجزائر وانتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو ترصدها

انتشرت خلال الساعات الماضية، مقاطعُ فيديو عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويُسمع فيها أصوات غريبة مرعبة، ادعى ملتقطو المقاطع المصورة أن هذه الأصوات تعود لـ "الحوت الأزرق".

وتم تداول مقاطع فيديو عن أصوات مرتفعة للغاية من داخل البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية وليبيا وبعضها بالجزائر أيضًا.

وبحسب "سبوتنيك عربي" قال بعضهم إن: "هذه الظاهرة تعتبر شذوذًا لحركة الحيتان، وهو دليل على تغير المناخ والأحوال الجوية، وينذر بحدوث كارثة؛ لأن الحيتان لا تعيش في البحر المتوسط أو البحار الدافئة القريبة من قارة آسيا.. وهذا يدل على وجود شيء غريب تخاف منه الحيتان وتحذر الأنواع الأخرى من كارثة عظيمة، والأيام القادمة ستثبت أن زلزالًا عظيمًا سيقع في الأرض. لأن الحيتان تسمع الموجات الفوق سمعية التي لا تلتقطها الأذن البشرية أو أجهزة السونار الخاصة بالمركز الزلزالي والرصد الحركي لحركات القشرة الأرضية".

وكتب مستخدمون آخرون أن البعض يعتقد أنها أصوات من السماء تسمى "أبواق السماء" وتظهر كل فترة على مستوى العالم. أما البعض فيعتقدون أنها أصوات مركبة على الفيديوهات.

وبعد موجة تشكيك في كون هذه الفيديوهات قديمة أو أن الأصوات مفبركة وتم تركيبها على الصورة، سعى بعض الأشخاص لنفي تلك الشكوك، ببث بعض الفيديوهات مباشرة لتوضيح أن الصوت غير مفبرك، كما ذكر البعض اسم المدينة التي يتواجد فيها والتاريخ، وانتشرت الفيديوهات في الفترة ما بين 12 ديسمبر وحتى هذا اليوم.

أصوات غريبة مرعبة الحوت الأزرق البحر الأبيض المتوسط

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استمع للأصوات المخيفة عل شؤاطئ "المتوسط".. "أبواق السماء" أم "الحوت الأزرق"؟
سبق

انتشرت خلال الساعات الماضية، مقاطعُ فيديو عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويُسمع فيها أصوات غريبة مرعبة، ادعى ملتقطو المقاطع المصورة أن هذه الأصوات تعود لـ "الحوت الأزرق".

وتم تداول مقاطع فيديو عن أصوات مرتفعة للغاية من داخل البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية وليبيا وبعضها بالجزائر أيضًا.

وبحسب "سبوتنيك عربي" قال بعضهم إن: "هذه الظاهرة تعتبر شذوذًا لحركة الحيتان، وهو دليل على تغير المناخ والأحوال الجوية، وينذر بحدوث كارثة؛ لأن الحيتان لا تعيش في البحر المتوسط أو البحار الدافئة القريبة من قارة آسيا.. وهذا يدل على وجود شيء غريب تخاف منه الحيتان وتحذر الأنواع الأخرى من كارثة عظيمة، والأيام القادمة ستثبت أن زلزالًا عظيمًا سيقع في الأرض. لأن الحيتان تسمع الموجات الفوق سمعية التي لا تلتقطها الأذن البشرية أو أجهزة السونار الخاصة بالمركز الزلزالي والرصد الحركي لحركات القشرة الأرضية".

وكتب مستخدمون آخرون أن البعض يعتقد أنها أصوات من السماء تسمى "أبواق السماء" وتظهر كل فترة على مستوى العالم. أما البعض فيعتقدون أنها أصوات مركبة على الفيديوهات.

وبعد موجة تشكيك في كون هذه الفيديوهات قديمة أو أن الأصوات مفبركة وتم تركيبها على الصورة، سعى بعض الأشخاص لنفي تلك الشكوك، ببث بعض الفيديوهات مباشرة لتوضيح أن الصوت غير مفبرك، كما ذكر البعض اسم المدينة التي يتواجد فيها والتاريخ، وانتشرت الفيديوهات في الفترة ما بين 12 ديسمبر وحتى هذا اليوم.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
10:51 AM

استمع للأصوات المخيفة عل شؤاطئ "المتوسط".. "أبواق السماء" أم "الحوت الأزرق"؟

ظهرت في مصر وليبيا والجزائر وانتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو ترصدها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,484

انتشرت خلال الساعات الماضية، مقاطعُ فيديو عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويُسمع فيها أصوات غريبة مرعبة، ادعى ملتقطو المقاطع المصورة أن هذه الأصوات تعود لـ "الحوت الأزرق".

وتم تداول مقاطع فيديو عن أصوات مرتفعة للغاية من داخل البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية وليبيا وبعضها بالجزائر أيضًا.

وبحسب "سبوتنيك عربي" قال بعضهم إن: "هذه الظاهرة تعتبر شذوذًا لحركة الحيتان، وهو دليل على تغير المناخ والأحوال الجوية، وينذر بحدوث كارثة؛ لأن الحيتان لا تعيش في البحر المتوسط أو البحار الدافئة القريبة من قارة آسيا.. وهذا يدل على وجود شيء غريب تخاف منه الحيتان وتحذر الأنواع الأخرى من كارثة عظيمة، والأيام القادمة ستثبت أن زلزالًا عظيمًا سيقع في الأرض. لأن الحيتان تسمع الموجات الفوق سمعية التي لا تلتقطها الأذن البشرية أو أجهزة السونار الخاصة بالمركز الزلزالي والرصد الحركي لحركات القشرة الأرضية".

وكتب مستخدمون آخرون أن البعض يعتقد أنها أصوات من السماء تسمى "أبواق السماء" وتظهر كل فترة على مستوى العالم. أما البعض فيعتقدون أنها أصوات مركبة على الفيديوهات.

وبعد موجة تشكيك في كون هذه الفيديوهات قديمة أو أن الأصوات مفبركة وتم تركيبها على الصورة، سعى بعض الأشخاص لنفي تلك الشكوك، ببث بعض الفيديوهات مباشرة لتوضيح أن الصوت غير مفبرك، كما ذكر البعض اسم المدينة التي يتواجد فيها والتاريخ، وانتشرت الفيديوهات في الفترة ما بين 12 ديسمبر وحتى هذا اليوم.

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