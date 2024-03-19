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بمساندة أمنية.. ضبط "معقمات فاسدة" داخل شقة بمكة وإحالة المتورطين

ضمن جولات فرع وزارة التجارة وبمشاركة "الغذاء والدواء".. 6 آلاف عبوة

ضبط فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة، وبمشاركة الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة وهيئة الغذاء والدواء وخلال جولاته المستمرة، شقة في أحد أحياء مكة المكرمة، وبداخلها مستودع لتخزين معقمات ومنظفات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتفصيلاً، من خلال الجولات المستمرة لوزارة التجارة بفرع مكة المكرمة توافرت معلومات لدى رجال الفرع عن وجود نشاط مشبوه داخل إحدى الشقق بعمارة بحي النزهة، أمس الأربعاء.

وجرت الاستعانة بدعم من قبل رجال الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبعد عملية بحث وتحرٍّ، تم ضبط شقة سكنية تُستخدم كمستودع لتخزين وتوزيع المعقمات ومواد النظافة، وعُثر بداخلها على 6432 منتحاً منتهي الصلاحية.

وجرى إعداد محضر بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وإغلاق الموقع وتسليم المضبوطات والأشخاص لجهة الاختصاص تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.

وزارة التجارة بمكة المكرمة الجهات الأمنية معقمات فاسدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمساندة أمنية.. ضبط "معقمات فاسدة" داخل شقة بمكة وإحالة المتورطين
سبق

ضبط فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة، وبمشاركة الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة وهيئة الغذاء والدواء وخلال جولاته المستمرة، شقة في أحد أحياء مكة المكرمة، وبداخلها مستودع لتخزين معقمات ومنظفات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتفصيلاً، من خلال الجولات المستمرة لوزارة التجارة بفرع مكة المكرمة توافرت معلومات لدى رجال الفرع عن وجود نشاط مشبوه داخل إحدى الشقق بعمارة بحي النزهة، أمس الأربعاء.

وجرت الاستعانة بدعم من قبل رجال الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبعد عملية بحث وتحرٍّ، تم ضبط شقة سكنية تُستخدم كمستودع لتخزين وتوزيع المعقمات ومواد النظافة، وعُثر بداخلها على 6432 منتحاً منتهي الصلاحية.

وجرى إعداد محضر بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وإغلاق الموقع وتسليم المضبوطات والأشخاص لجهة الاختصاص تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:25 AM

بمساندة أمنية.. ضبط "معقمات فاسدة" داخل شقة بمكة وإحالة المتورطين

ضمن جولات فرع وزارة التجارة وبمشاركة "الغذاء والدواء".. 6 آلاف عبوة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
2,632

ضبط فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة، وبمشاركة الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة وهيئة الغذاء والدواء وخلال جولاته المستمرة، شقة في أحد أحياء مكة المكرمة، وبداخلها مستودع لتخزين معقمات ومنظفات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتفصيلاً، من خلال الجولات المستمرة لوزارة التجارة بفرع مكة المكرمة توافرت معلومات لدى رجال الفرع عن وجود نشاط مشبوه داخل إحدى الشقق بعمارة بحي النزهة، أمس الأربعاء.

وجرت الاستعانة بدعم من قبل رجال الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبعد عملية بحث وتحرٍّ، تم ضبط شقة سكنية تُستخدم كمستودع لتخزين وتوزيع المعقمات ومواد النظافة، وعُثر بداخلها على 6432 منتحاً منتهي الصلاحية.

وجرى إعداد محضر بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وإغلاق الموقع وتسليم المضبوطات والأشخاص لجهة الاختصاص تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.

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