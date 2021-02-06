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"الزعاق": اليوم أول العقارب.. ربيع ممتع واعتدال لا يخلو من هجمات برد مباغتة

قال: تتكوّن فيه السحب الممطرة التي تجمع بين الغزارة والعمومية في أوله

‬ قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم السبت هو أول موسم العقارب، وهو مرحلة الربيع الممتع.

وقال "الزعاق": الأصل في هذا الموسم الاعتدال؛ لكنه لا يخلو من هجمات برد مباغتة.

وأضاف: فيه تنتعش النباتات والطيور، ويتمدد الربيع، وتتكوّن فيه السحب الممطرة التي تجمع بين الغزارة والعمومية في أوله.

وأردف "الزعاق": "في نهايته نبدأ نحسّ بالبوادر الصيفية بالنهار"؛ علمًا بأن مدته 39 يومًا.

وتابع: الربيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام (بارد، ومعتدل، وحار)، والعقارب تحتوي هذه الموجات الثلاث، والأولى تسمى "السم" لأن بردها يقتل مثل السم، والثانية تسمى "الدم" لأن بردها يدمي ولا يقتل، والأخيرة تسمى "الدسم"، لأن حرارتها تزيل الدسم.

وقال "الزعاق": "العقارب" سميت بهذا لأن بردها يأتي بغتة مثلما تفعل العقارب، والأصل أن يغلب عليها الاعتدال؛ لكنها لا تخلو من هجمات برد مباغتة، وفي نهاية هذا الموسم تكثر الأمطار الصيفية الغزيرة التي تكون في بعض المناطق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعاق": اليوم أول العقارب.. ربيع ممتع واعتدال لا يخلو من هجمات برد مباغتة
سبق

‬ قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم السبت هو أول موسم العقارب، وهو مرحلة الربيع الممتع.

وقال "الزعاق": الأصل في هذا الموسم الاعتدال؛ لكنه لا يخلو من هجمات برد مباغتة.

وأضاف: فيه تنتعش النباتات والطيور، ويتمدد الربيع، وتتكوّن فيه السحب الممطرة التي تجمع بين الغزارة والعمومية في أوله.

وأردف "الزعاق": "في نهايته نبدأ نحسّ بالبوادر الصيفية بالنهار"؛ علمًا بأن مدته 39 يومًا.

وتابع: الربيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام (بارد، ومعتدل، وحار)، والعقارب تحتوي هذه الموجات الثلاث، والأولى تسمى "السم" لأن بردها يقتل مثل السم، والثانية تسمى "الدم" لأن بردها يدمي ولا يقتل، والأخيرة تسمى "الدسم"، لأن حرارتها تزيل الدسم.

وقال "الزعاق": "العقارب" سميت بهذا لأن بردها يأتي بغتة مثلما تفعل العقارب، والأصل أن يغلب عليها الاعتدال؛ لكنها لا تخلو من هجمات برد مباغتة، وفي نهاية هذا الموسم تكثر الأمطار الصيفية الغزيرة التي تكون في بعض المناطق.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
03:02 PM

"الزعاق": اليوم أول العقارب.. ربيع ممتع واعتدال لا يخلو من هجمات برد مباغتة

قال: تتكوّن فيه السحب الممطرة التي تجمع بين الغزارة والعمومية في أوله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم السبت هو أول موسم العقارب، وهو مرحلة الربيع الممتع.

وقال "الزعاق": الأصل في هذا الموسم الاعتدال؛ لكنه لا يخلو من هجمات برد مباغتة.

وأضاف: فيه تنتعش النباتات والطيور، ويتمدد الربيع، وتتكوّن فيه السحب الممطرة التي تجمع بين الغزارة والعمومية في أوله.

وأردف "الزعاق": "في نهايته نبدأ نحسّ بالبوادر الصيفية بالنهار"؛ علمًا بأن مدته 39 يومًا.

وتابع: الربيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام (بارد، ومعتدل، وحار)، والعقارب تحتوي هذه الموجات الثلاث، والأولى تسمى "السم" لأن بردها يقتل مثل السم، والثانية تسمى "الدم" لأن بردها يدمي ولا يقتل، والأخيرة تسمى "الدسم"، لأن حرارتها تزيل الدسم.

وقال "الزعاق": "العقارب" سميت بهذا لأن بردها يأتي بغتة مثلما تفعل العقارب، والأصل أن يغلب عليها الاعتدال؛ لكنها لا تخلو من هجمات برد مباغتة، وفي نهاية هذا الموسم تكثر الأمطار الصيفية الغزيرة التي تكون في بعض المناطق.

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