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"ساما": قبل التعامل بـ "الفوركس" تأكّد من التراخيص اللازمة

شدّدت على ضرورة حصولها على موافقة من الجهات الإشرافية

دعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، إلى التأكّد قبل الإقدام على أيّ نشاط تجاري في سوق العملات الأجنبية "الفوركس"، من حصول الجهة التي تنوي التعامل معها على التراخيص اللازمة من الجهات الإشرافية بالمملكة.

وكانت وزارة المالية قد حذّرت من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية، ومنها العملات المشفرة، حيث إنها لا تُعَدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة، ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما ينطوي عليه كثيرٌ من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، وفي ظل ما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدّعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة "الريال السعودي"، أو شعار المملكة "سيفان متقاطعان ونخلة" للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل "كريبتو ريال" أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات.

وأوضحت الوزارة أن أيّ استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عُرضة للإجراءات القانونية من قِبل الجهات المختصة بالمملكة.

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"ساما": قبل التعامل بـ "الفوركس" تأكّد من التراخيص اللازمة
سبق

دعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، إلى التأكّد قبل الإقدام على أيّ نشاط تجاري في سوق العملات الأجنبية "الفوركس"، من حصول الجهة التي تنوي التعامل معها على التراخيص اللازمة من الجهات الإشرافية بالمملكة.

وكانت وزارة المالية قد حذّرت من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية، ومنها العملات المشفرة، حيث إنها لا تُعَدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة، ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما ينطوي عليه كثيرٌ من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، وفي ظل ما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدّعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة "الريال السعودي"، أو شعار المملكة "سيفان متقاطعان ونخلة" للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل "كريبتو ريال" أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات.

وأوضحت الوزارة أن أيّ استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عُرضة للإجراءات القانونية من قِبل الجهات المختصة بالمملكة.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
12:46 PM

"ساما": قبل التعامل بـ "الفوركس" تأكّد من التراخيص اللازمة

شدّدت على ضرورة حصولها على موافقة من الجهات الإشرافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، إلى التأكّد قبل الإقدام على أيّ نشاط تجاري في سوق العملات الأجنبية "الفوركس"، من حصول الجهة التي تنوي التعامل معها على التراخيص اللازمة من الجهات الإشرافية بالمملكة.

وكانت وزارة المالية قد حذّرت من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية، ومنها العملات المشفرة، حيث إنها لا تُعَدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة، ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما ينطوي عليه كثيرٌ من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، وفي ظل ما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدّعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة "الريال السعودي"، أو شعار المملكة "سيفان متقاطعان ونخلة" للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل "كريبتو ريال" أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات.

وأوضحت الوزارة أن أيّ استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عُرضة للإجراءات القانونية من قِبل الجهات المختصة بالمملكة.

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