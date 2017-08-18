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مسؤول تايلندي يشيد بنجاح حج هذا العام

خلال لقائه "مشاط" بمكتبه في جدة

استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه في جدة، اليوم، نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون المحافظات التايلندي ساكريت سالاك خام، والوفد المرافق له.

جاء ذلك بحضور قنصل عام تايلاند بجدة بوراناسامر يددهي، ومدير الإدارة العامة بمكاتب شؤون الحج حسني عبدالله بوسطجي.

جرى خلال اللقاء بحث بعض الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج والعمرة والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن، وبالأخص القادمين من تايلاند، وسط الإشادة بنجاح موسم حج عام 1440هــ، وعودة الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين.

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مسؤول تايلندي يشيد بنجاح حج هذا العام
سبق

استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه في جدة، اليوم، نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون المحافظات التايلندي ساكريت سالاك خام، والوفد المرافق له.

جاء ذلك بحضور قنصل عام تايلاند بجدة بوراناسامر يددهي، ومدير الإدارة العامة بمكاتب شؤون الحج حسني عبدالله بوسطجي.

جرى خلال اللقاء بحث بعض الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج والعمرة والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن، وبالأخص القادمين من تايلاند، وسط الإشادة بنجاح موسم حج عام 1440هــ، وعودة الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
05:15 PM

مسؤول تايلندي يشيد بنجاح حج هذا العام

خلال لقائه "مشاط" بمكتبه في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه في جدة، اليوم، نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون المحافظات التايلندي ساكريت سالاك خام، والوفد المرافق له.

جاء ذلك بحضور قنصل عام تايلاند بجدة بوراناسامر يددهي، ومدير الإدارة العامة بمكاتب شؤون الحج حسني عبدالله بوسطجي.

جرى خلال اللقاء بحث بعض الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج والعمرة والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن، وبالأخص القادمين من تايلاند، وسط الإشادة بنجاح موسم حج عام 1440هــ، وعودة الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين.

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