وبقيت عقدة النقص راسخة.. دعوة للحجْر على أرصدة "الحمدين".. خنجر تسنّه 3 دول!

خطر تنبّهت له السعودية ومصر في الوقت المناسب وعاره يستفحل في جسد الأمة العربية

رسبت أموال قطر وأرصدتها التي لا حصر لها، على مدى العقود الماضية، في كل الاختبارات التي دخلتها، وأثبتت الأدلة والشواهد أن أرصدة الدوحة رغم أنها عربية، إلا أنها تُستثمر بالكامل ضد كل ما هو عربي، وباتت أشبه بخنجر يصوب مقدمته في خاصرة الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، عبر دعم التنظيمات الإرهابية الدولية في وضح النهار، وتعزيز الحركات الانقلابية هنا وهناك، وهو ما يعزز دعوة البعض بضرورة "الحجر الدولي" على الأموال القطرية، وانتزاعها من تنظيم الحمدين حتى يعود إلى رشده، أو يرحل مجبراً، تاركاً أموال قطر للقطريين، وليس لأحد سواهم.

الشعور بالنقص الذي يشعر به تنظيم الحمدين في قطر، جعله يميل إلى استثمار فائض أمواله في تنفيذ أجندة سياسية، أقل ما توصف به أنها خطيرة؛ حيث تمت صياغة بنودها بالكامل في "تركيا"، وأضيفت إليها اللمسات الأخيرة في "إيران"، بمباركة وتشجيع "تل أبيب"، وتهدف هذه الأجندة إلى دعم تنظيم الإخوان المسلمين في العالم العربي، وإيصاله إلى سدة الحكم في مصر وليبيا وتونس، فضلاً عن تكليف هذا التنظيم بمهمة أساسية، وهي تصفية قضية العرب الأولى (قضية فلسطين)، وتأمين وطن بديل للفلسطينيين في سيناء المصرية، على أن تستحوذ "إسرائيل" على كامل فلسطين وإقامة دولة الاحتلال عليها، بمباركة من جهات غربية.

بيد أن مصر ومعها السعودية تنبهتا إلى خطر الإخوان في الوقت المناسب، فقررت الأولى وضع حد لمخطط الإخوان بعد عام واحد من حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى الإخوان المسلمين، فيما قررت السعودية إدراج هذا التنظيم ضمن القوائم الإرهابية، وكانت النتيجة في نهاية المطاف، أن تبخرت أموال الدوحة، وبقيت عقدة النقص راسخة لدى تنظيم الحمدين، الذي كان يمني نفسه بدولة مؤثرة، تمكنه من أن يجلس مع الكبار، متناسياً أن دولته صغيرة جداً جداً جداً.

وبالأمس البعيد، كانت هناك مفارقة في آلية استثمار الأموال القطرية؛ حيث أرسلت الدوحة حزمة مساعدات كبيرة وضخمة من أرصدتها، تقدر بنحو 15 مليار دولار إلى خزينة الحكومة التركية، لانتشالها من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها منذ فترة، ولأن نية الدوحة وأنقرة غير صافية تجاه الأمة العربية، فشلت هذه الأموال في إنقاذ الاقتصاد التركي، الذي ما زال يترنح في أزمته.

وفي الوقت نفسه، وفي مسار مخالف تماماً، ذهبت حزمة أخرى غير معروفة المقدار إلى العاصمة الليبية، لنشر الفوضى ودعم المليشيات وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء، وفي الوقت نفسه، لم يفكر تنظيم الحمدين في أن يخصص جزءاً ولو يسيراً من أمواله للهفة أطفال ونساء وشيوخ العديد من الدول العربية، فضلاً عن الويلات التي تعانيها الأقليات الإسلامية في دول العالم، التي تعاني من التطهير العرقي والحروب الطائفية منذ سنوات، فمثل هذه المشاهد المأساوية، لا يفضل أن يراها تنظيم الحمدين، الذي يرى أن جذوره إيرانية وتركية أكثر منها عربية.

وبالأمس البعيد أيضاً، استخدمت الأموال القطرية في الكذب وشراء الذمم والمحسوبيات والرشى لمسؤولين كبار في الاتحاد الدولي لكرة القدم، حتى يمنحوا الدوحة شرف تنظيم كأس العالم 2022، في سابقة جلبت العديد من علامات الاستفهام تجاه تاريخ قطر في كرة القدم، وعما صنعه منتخبها وفرقها الرياضية، حتى تنال حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم، الأمر الذي جعل العديد من المحللين يؤكدون أن أموال قطر، كما أفسدت السياسة، فهي أفسدت الرياضة، وشوهت السمعة الطيبة التي كان يتمتع بها الفيفا وأعضاؤه، مطالبين بإنقاذ الفيفا من تأثيرات أموال قطر، وسحب تنظيم المونديال منها، وإسناده إلى أي دولة أخرى، تتمتع بتاريخ جيد في ممارسة اللعبة.

عار الأموال القطرية، ما زال يستفحل وينتشر في جسد الأمة العربية، التي ترى أن الغدر والضعف العربيين، ينشآن من الداخل، ويأتيان من الأخ قبل العدو؛ حيث بدأ الصبر العربي على تصرفات الدوحة ينفد؛ لأن الإبقاء على هذا التنظيم، فيه مخاطر جمة على مستقبل الأمتين العربية والإسلامية معاً.