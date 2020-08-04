وفاة أشهر مخرج وفنان سعودي في الهند.. إبراهيم القاضي "أبو المسرح الهندي"

يعد أحد أساطير المسرح الهندي وقدم عدداً كبيراً من الفنانين المشاهير في السينما الهندية

توفي اليوم في الهند الفنان والمخرج السعودي إبراهيم القاضي الملقب بـ"أبو المسرح الهندي" بفشل في القلب عن عمر يناهز " 95 عاماً".

وقال نجله فيصل، إن جميع أفراد الأسرة كانوا بجواره في المستشفى بنيودلهي حين لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيراً إلى أن والده توفي ظهر اليوم الثلاثاء بسبب مشاكل قلبية.

ولد إبراهيم القاضي في مدينة بونا الهندية لأب سعودي وأم كويتية، حيث انتقل والده للهند بغرض التجارة وأقام فيها وتزوج فتاة كويتية كانت أسرتها تقيم كذلك في الهند، وأنجب منها ثمانية أبناء وبنات وأشهرهم إبراهيم الذي يعد أحد أساطير المسرح الهندي وقدم عدداً كبيراً من الفنانين المشاهير في السينما الهندية، كما ان شقيقه سليمان أحد كبار رجال الأعمال وباسل ومنيرة فنانين تشكيليين عالميين يقيمون معارض في اوروبا وامريكا الشمالية.

وقالت آمال إبراهيم القاضي المديرة السابقة للكلية الوطنية للدراما في الهند، إن والدها خدم الفن والتراث في الهند بشكل كبير وخصص الكثير من موارده في هذا الجانب وأطلق عديد المشاريع الكبيرة بما في ذلك معارض التبادل الدولي والمنشورات وجوائز المنح الدراسية ومعارض تشكيلية ودعم المميزين والموهوبين.

وفي فبراير 2019 أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، من نيودلهي، عن تأسيس "كرسي إبراهيم القاضي"، احتفاءً وتقديراً لإسهامات الفنان إبراهيم القاضي الفنية والإبداعية، والذي يعد أحد أهم رواد المسرح في الهند، إذ تبوأ مكانةً عالية في المشهد الفني الهندي.