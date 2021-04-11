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بمناسبة الصعود إلى الدوري الممتاز.. أمير الحدود الشمالية يهنئ نادي عرعر

قدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، التهنئة لنادي عرعر بمناسبة صعود النادي لدرجة الشباب -تحت 19 سنة- للدوري الممتاز.

وأكد الأمير فيصل أن الاهتمام بالفئات السنية يأتي في قاعدة الهرم الرياضي في النادي، ويعدّ استراتيجية فاعلة في مستقبل تنافسية النادي وقدرته على صناعة وجذب المزيد من اللاعبين المميزين، داعيًا سموه للاهتمام بقاعدة كل الرياضات الأخرى.

من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي السويلم، ما تلقاه الرياضة والرياضيون بالمنطقة من دعم ومتابعة مستمرة من أمير منطقة الحدود الشمالية؛ مما أسهم بفضل من الله في تحقيق هذا الإنجاز.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمناسبة الصعود إلى الدوري الممتاز.. أمير الحدود الشمالية يهنئ نادي عرعر
سبق

قدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، التهنئة لنادي عرعر بمناسبة صعود النادي لدرجة الشباب -تحت 19 سنة- للدوري الممتاز.

وأكد الأمير فيصل أن الاهتمام بالفئات السنية يأتي في قاعدة الهرم الرياضي في النادي، ويعدّ استراتيجية فاعلة في مستقبل تنافسية النادي وقدرته على صناعة وجذب المزيد من اللاعبين المميزين، داعيًا سموه للاهتمام بقاعدة كل الرياضات الأخرى.

من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي السويلم، ما تلقاه الرياضة والرياضيون بالمنطقة من دعم ومتابعة مستمرة من أمير منطقة الحدود الشمالية؛ مما أسهم بفضل من الله في تحقيق هذا الإنجاز.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
07:02 PM

بمناسبة الصعود إلى الدوري الممتاز.. أمير الحدود الشمالية يهنئ نادي عرعر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، التهنئة لنادي عرعر بمناسبة صعود النادي لدرجة الشباب -تحت 19 سنة- للدوري الممتاز.

وأكد الأمير فيصل أن الاهتمام بالفئات السنية يأتي في قاعدة الهرم الرياضي في النادي، ويعدّ استراتيجية فاعلة في مستقبل تنافسية النادي وقدرته على صناعة وجذب المزيد من اللاعبين المميزين، داعيًا سموه للاهتمام بقاعدة كل الرياضات الأخرى.

من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي السويلم، ما تلقاه الرياضة والرياضيون بالمنطقة من دعم ومتابعة مستمرة من أمير منطقة الحدود الشمالية؛ مما أسهم بفضل من الله في تحقيق هذا الإنجاز.

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